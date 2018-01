Cambio de autoridades

PALACIOS (Por Enrique Finger Hut). - Sorpresivamente para nuestra localidad la semana pasada estuvieron el Jefe de policía del departamento. San Cristóbal, Ariel Pérez y el subdirector. Pablo Ironichi. El motivo fue poner en funciones al nuevo titular de nuestra comisaría, Matías Gómez, quien luego de la ceremonia protocolar en la que Ironichi pone formalmente en funciones a Gómez, este nos dijo que su actividad principal será la de cuidar la integridad de las personas. Para ello es que le dará mucha relevancia a distintos métodos preventivos del delito, como chequeos, controles vehiculares tanto en el casco urbano como en la zona rural, es así que en esta primera etapa se realiza un operativo con 2 móviles con la colaboración de efectivos de Moisés Ville, Las Palmeras y Palacios.

En declaraciones a este medio y Canal 3 Tacural el Director de Policía Ariel Pérez dijo estar muy conforme con los efectivos de nuestra localidad y que este cambio obedece a que la comisario Natalia Barreto ha sido designada al frente del Departamento Judiciales en la sede central en la ciudad de San Cristóbal. Natalia Barreto llegó a nuestra localidad proveniente de la localidad de Villa Trinidad a mediados de mayo del año pasado y realmente quienes tuvimos la oportunidad de conocerla vimos que es una mujer de altos valores morales y disciplinarios como hacía muchísimos años que no se veía en Palacios y quienes tienen la suerte de estar bajo su mando serán inculcados con la visión que la Policía nunca tuvo que perder. Si bien en algunos sectores no cayó bien este alejamiento también se es consciente de que esto es un logro personal de ella y que seguramente influirá en su carrera y futuros ascensos, siempre nos imaginamos que su estancia en Palacios sería efímera por el alto rango que tiene. Trabajará a la par de las fiscales Flavia Burella expresidente del Concejo Deliberante de la ciudad de San Cristóbal y Hemilce Fissore, fiscal en la cabecera del Departamento y oriunda de la ciudad de Sunchales.

En definitiva tres mujeres de carácter y convicciones muy fuertes donde nuestra seguridad por fin parece estar en buenas manos, al igual que la anterior gestión de Forni - Ironichi y está, a cargo de Pérez - Ironichi.- Y hablando de Ironichi recalcó sin que le preguntásemos del lugar estratégico que tiene Palacios dentro del Dpto. San Cristóbal limita con el departamento Castellanos y su proximidad a la provincia de Córdoba por lo que no se puede descuidar esta comisaría, en realidad ni esta ni ninguna enfatizó Ironichi. Hay que recordar que la esposa de este señor ha dado clases en nuestra localidad donde quienes fueron sus alumnos también la recuerdan con cariño y la van a extrañar según relataron algunos padres de los chicos.