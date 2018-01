"Está bien que hayan venido"

El referente del PRO expresó que "se generó mucho de algo que no se debía generar tanto. Se debían dar las explicaciones y punto, se ve que tenemos distintos criterios", dijo.

En la edición del domingo de LA OPINION, Hugo Menossi decía que el que había contestado a su pedido de informe, publicado en Facebook, era el Intendente Castellano y no el secretario de Obras, Luis Ambort. Ante tal revuelo, tuvo la oportunidad ayer de escuchar cara a cara a los funcionarios del Intendente: "esta bien que el ejecutivo venga a dar sus explicaciones, a raíz de que la licitación es el 9 de febrero. Al planteo lo hacemos ahora porque después va a ser tarde. No solamente queremos que el Ejecutivo tome nota del pedido de informes, sino que también para que los proveedores lo tengan en cuenta porque nosotros los concejales vamos a controlar las horas de trabajo", destacó ., y al mismo tiempo agregó que en el pedido de informe que le presentarán al Ejecutivo serán un tanto más "minucioso".

En otro tramo dijo que esto "era necesario" y destacó que "se generó mucho de algo que no se debía generar tanto. Se debían dar las explicaciones y punto, se ve que tenemos distintos criterios", dijo el concejal al respecto.

Además, deslizó que la tarea de los concejales es "controlar que el Ejecutivo haga las cosas bien" y dijo que "por el otro lado hay que colaborar para que se llegue al valor hora que corresponde y analizar lo que es conveniente para el día de mañana" puntualizó el edil de Cambiemos.

Sobre el cierre agregó que "seguramente pueden ser más beneficiosos para el Estado, desde el momento en que podemos, algunas maquinarias y elementos que se contratan en forma permanente poder adquirirlos y seguir con la contratación de hora para aquellos que se realicen de manera más esporádica" finalizó el concejal.