Midgets del Litoral: el sábado se disputará el "Coronación" en Vila

La categoría más representativa del automovilismo deportivo regional coronará a su nuevo -o repetido- monarca el próximo sábado, cuando se dispute el "Premio Coronación" del Torneo Oficial "50º Aniversario" en el tradicional circuito "Juan F. B. Basso", propiedad de la Asociación Midgets del Litoral.Durante esa jornada, el predio "Octavio Bessone" se vestirá de gala para recibir a una especialidad que la entidad con sede en la localidad de Vila ha fiscalizado, de manera ininterrumpida, desde el año 1967.La definición promete ser apasionante, toda vez que siete pilotos tienen chances matemáticas en un Play Off que tiene como líder a Martín Mansilla, el piloto de Sunchales que se había adjudicado la Etapa Regular y que también es el puntero del Torneo General.La diferencia que estableció hasta el momento, contabilizando las once fechas que se disputaron, le hubiese permitido consagrarse anticipadamente, pero a raíz de la incorporación del Play Off, tendrá que hacer valer su favoritismo.Una tarea que no resultará sencilla, teniendo en cuenta que su escolta, el también sunchalense Leandro Giraudo, llegará con muy buenas opciones, al igual que el ascendente Luciano Correnti, pero en el caso del oriundo de Palacios, todavía no pudo ganar, condición obligatoria para aspirar a la obtención del premio mayor.Luego se ubican los pilotos que consiguieron los últimos cinco títulos. Cristian Molardo, campeón en las temporadas 2012, 2013 y 2014, aparece en el cuarto lugar, en tanto que Agustín Bonomo, el bicampeón reinante -2015 y 2016- se ubica quinto.En los casos de Matías Franco y Hernán Calvi, si bien mantienen su ilusión, no puede desconocerse que sus opciones son muy limitadas antes de la carrera que marcará el cierre de una temporada que, por las reiteradas suspensiones, estará concluyendo en el primer mes de 2018.En el mismo circuito "Juan F. B. Basso" de Vila, se disputó la undécima fecha del Torneo Oficial "50º Aniversario", el pasado 6 de enero, registrándose, en la final, esta clasificación: 1º Martín Mansilla; 1º Hernán Filippi; 3º Leandro Giraudo; 4º Luciano Correnti; 5º Cristian Dalmazzo; 6º Cristian Molardo; 7º Maximiliano Gallo; 8º Luis Walker; 9º Matías Audino; 10º Sergio Baima; 11º Henry Merke; 12º Jorge Lovera; 13º Arturo Funes; 14º Hernán Calvi; 15º Matías Franco y16º Nicolás Scándalo.