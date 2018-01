Se viene el "día D", de Depetris

Este martes podría confirmarse, o descartarse, que Rodrigo Depetris vuelve a Atlético de Rafaela. En realidad estuvo muy cercano a develarse en la víspera, pero finalmente la reunión entre la dirigencia de la Crema y el representante del jugador, Gabriel Federico, pasó para hoy.La situación se dilató mucho más de lo que se preveía. Cuando surgió la posibilidad que el futbolista que le marcó uno de los goles más trascendentes de la historia del Club, el del desempate ante Colón de Santa Fe por evitar el descenso, arribara otra vez a nuestra ciudad para afrontar su segundo ciclo se conocía que primero estaba resolver su vínculo con Tigre. En principio, la cuestión económica por lo que representa un contrato de primera división no es un tema menor, al margen que el oriundo de San Jorge no es tenido en cuenta por el entrenador Cristian Ledesma.También es cierto que la dirigencia celeste, aún con el aval de Lucas Bovaglio, esperó pacientemente la resolución de las negociaciones con la tranquilidad que da el presente del equipo en la B Nacional. Es decir puntero y con signos alentadores de cara a la aspiración de luchar por el retorno a primera división.Durante todo este tiempo, Bovaglio hizo hincapié en que si venía un jugador debía ser alguien que llegue para brindar soluciones de media cancha para adelante, y el apuntado es el Roli. Aunque habrá que tener en cuenta su falta de fútbol oficial prolongada.Recordemos que Depetris jugó su último encuentro en Atlético el 7 de junio de 2015, ingresando a 8 minutos del final por Ignacio Pussetto en la victoria 2 a 0 sobre Nueva Chicago. El último de sus 12 goles con la casaca celeste fue el 23 de mayo de ese año, en la derrota por 2 a 1 ante Estudiantes.MAÑANA, TEMPRANITOEl equipo de Lucas Bovaglio disputará este miércoles, desde las 8:30, el tercer partido amistoso de la pretemporada ante Libertad de Sunchales, el elenco que dirige Carlos Trullet y que se prepara para el Federal A. Será en el estadio Monumental, con acceso para el público por calle Víctor Manuel. El horario fue confirmado ayer por la tarde, siendo un poco más temprano de lo previsto por las altas temperaturas de la época.A priori, tomando en cuenta los ensayos realizados hasta el momento con Patronato y Newell's Old Boys, la intención del técnico es seguir probando alternativas en la zaga central de la defensa de cara al encuentro con Guillermo Brown de Puerto Madryn, en la reanudación de la Primera B Nacional.En la víspera, durante el único entrenamiento del día, el DT probó en un trabajo táctico con Wilfredo Olivera y Franco Lazzaroni, mientras que por los laterales siguieron moviéndose Lucas Blondel y Nicolás Dematei. No obstante, da la sensación que Stéfano Brundo será uno de los titulares cuando la Crema se presente en Chubut, debiendo definirse quién lo acompañará.