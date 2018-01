Colocarán radares en rutas de Nuevo Torino

Las comunas de Pilar, Sarmiento, Felicia y Nuevo Torino firmaron a mediados del año pasado un convenio de cooperación con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) para la implementación de tareas de control vehicular en las rutas provinciales 70 y 10. Por estos días, los usuarios de ambas arterias han observado la colocación de cartelería en las que se anuncia la próxima instalación de radares, lo que derivará en infracciones para quienes no respeten los límites de velocidad.El presidente de la Comuna de Nuevo Torino, ‎Juan Carlos Imsteyf, manifestó a este Diario que "se trata de un convenio intercomunal con el que buscamos desarrollar acciones para el ordenamiento del tránsito, y en el caso de nuestra localidad es necesario porque estamos en la encrucijada de dos rutas provinciales por las que muchos automovilistas transitan demasiado rápido"."Nosotros no tomamos esta decisión con el fin de recaudar sino como una herramienta para ordenar el tránsito. La escuela del pueblo, la N° 336 'Don José de San Martín' que es de nivel primario y secundario, está sobre la Ruta 10 hacia Felicia, pero muchas veces los automovilistas no respetan el límite de velocidad lo que se transforma en un riesgo para todos los alumnos. Es necesario tomar medidas, por lo que todos aquellos que respeten las normas no tienen porqué preocuparse por una multa", sostuvo Imsteyf. "Estamos en una intersección de dos rutas provinciales, no es fácil el control de velocidad. Incluso se han sacado lomos de burro para arreglar la ruta 70 lo que favorece a aquellos que circulan a mayor velocidad", agregó sobre Nuevo Torino, localidad en la que habitan 900 personas.El titular de la Comuna indicó que "todavía no estaba definido dónde se colocarán los radares, tampoco estaba resuelto si se utilizarán equipos fijos o móviles, ya que es decisión de la Agencia Provincial de Seguridad Vial". "Por ahora estamos colocando los carteles, avisando a los usuarios de las rutas que nos atraviesan. Estimamos que recién en marzo comenzarían a hacerle los controles de velocidad por radar", puntualizó Imsteyf, quien agregó que será el Juzgado de Faltas de Pilar el que estará al frente de los trámites de envío de las multas a los infractores.