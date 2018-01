Unión para confirmar su pase y esperar el rival

Unión de Sunchales irá esta noche por la confirmación de su clasificación para la próxima ronda de la etapa clasificatoria Interior de la Copa Argentina. Desde las 21, el equipo dirigido por Adrián Tosetto recibirá a Sportivo Las Parejas, con el arbitraje de Nazareno Arasa.Solo una "catástrofe deportiva" podría impedir que el Bicho Verde pase de ronda, ya que en el partido de ida se impuso por 4 a 1 como visitante. De hecho, debería perder por 4 goles para quedar eliminado.Con esta importante diferencia conseguida en los primeros 90 minutos, el entrenador sunchalense podría realizar algunas modificaciones para seguir dándole rodaje a su plantel. Recordemos que la gran figura el viernes pasado fue Facundo Cabral, que anotó tres goles.La formación sería con Diego Aguiar; López Alba, Yuste, Sola y Álvarez; Pablo Gaitán o Misael Juárez; Cálgaro o Cristian Gaitán, Fernández y Vittarelli Góngora; Cabral y Comachi.EL "PAYASO" POR TVEl actual entrenador de la Selección argentina Sub 17 y talentoso mediocampista, Pablo Aimar, quien se retiró hace casi tres años como futbolista profesional, volverá hoy a jugar un partido oficial cuando busque dar vuelta la serie de la fase clasificatoria de la Copa Argentina con Estudiantes de Río Cuarto, como local frente a Sportivo Belgrano de San Francisco. El encuentro se disputará en el estadio "Antonio Cadini" de la ciudad de Río Cuarto a partir de las 21:30, donde Estudiantes con el "Payaso" Aimar se presentará en vivo por TyC Sports.Cabe recordar que en el elenco riocuartense está jugando el rafaelino Maximiliano Zbrun, quien disfrutará sin dudas de un momento muy especial junto a una de las importantes figuras que dio el fútbol argentino en las últimas décadas.Estudiantes intentará dar vuelta el 1-2 sufrido como visitante el viernes pasado por la Fase Eliminatoria A de la Copa Argentina. El ganador de esta llave será rival de Unión de Sunchales o Sp. Las Parejas por el pasaje al cuadro principal del torneo."Es muy probable que sea mi último partido, mi despedida, y es bueno que no sea en un amistoso. La cuenta pendiente era esa, jugar por algo, más allá de que puede salir mal. Sin desafíos no se puede vivir", contó Aimar la semana pasada, al anunciar su retorno. El "Payaso" jugó su último partido como profesional el 31 de mayo del 2015, con la camiseta de River en un 2-0 ante Rosario Central.