Polémica por salida de Etchecolatz

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El represor Miguel Etchecolatz, beneficiado en diciembre con el arresto domiciliario, salió de su casa de Mar del Plata para ser trasladado hasta una clínica, lo que generó fuerte polémica luego de que fuera retratado sin custodia uniformada, sin esposas y en un vehículo sin identificación.El seis veces condenado por secuestros, torturas, asesinatos y apropiaciones de bebés, salió de su casa en el bosque Peralta Ramos pasadas las 20:00 del sábado a bordo de una camioneta Fiat Toro Blanca que lo llevó hasta la Clínica Colón.Regresó alrededor de dos horas más tarde, aunque las imágenes del genocida de 88 años sacado en su silla de ruedas sin esposas y siendo custodiado por tres hombres de civil, llegaron rápidamente a las redes sociales y generaron fuerte repudio.La legisladora porteña del PTS Myriam Bregman señaló que las condiciones de detención del ex director de investigaciones de la Policía Bonaerense durante la última dictadura militar reflejan un "régimen de impunidad"."Etchecolatz pasea su impunidad y el Estado lo protege", disparó la militante trotskista, que dijo que las fuerzas de seguridad encargadas de su custodia deberían "vigilarlo" en su condición de represor y no "cuidarlo", porque eso configura "impunidad"."La domiciliaria a Etchecolatz expone como pocas veces antes por qué decimos que ese beneficio a los criminales de lesa humanidad es un régimen de impunidad. Los policías y prefectos que lo rodean demuestran que el Gobierno y la Justicia pusieron el aparato represivo y de inteligencia para custodiar al genocida, no para vigilarlo", evaluó.