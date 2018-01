Robaron 750 m de cable en canchas del CRAR

Esta vez el Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR), club en el cual se practica rugby y hockey, y que alberga a muchísimos jóvenes deportistas de Rafaela y la zona, fue también víctima de la delincuencia que cada vez gana más terreno en nuestra ciudad; “y no en una oportunidad, sino en varias en los últimos días”, informó la institución oficialmente en su perfil de Facebook.Lo cierto es que del predio del reconocido y querido club de esta ciudad, ubicado a la vera de la ruta 70 Oeste, faltaron más de 400 metros de cable preensamblado -se informó en un primer momento-, un tablero con disyuntor y llaves térmicas, más una bomba centrífuga elevadora de agua de 1 HP, señalaron en un primer momento desde la institución.No obstante con el correr de las horas se afinó el lápiz, y en declaraciones del presidente de la institución, Alejandro Brasca, a Somos Rafaela de Cablevisión, este señaló que el cable robado ascendía a unos 750 metros.El grave perjuicio quedó a la vista cuando el último miércoles a la noche, quienes practican hockey en el Club fueron a prender las luces del predio y no lo consiguieron ya que no estaba el habitual tablero con las llaves de encendido de luces, por lo que se percataron que inescrupulosos sujetos habían dejado a oscuras el club, sus canchas, y sus ganas de jugar.Ante el altísimo costo que representa cercar todo el predio con tejido perimetral, según comentó Brasca, se está pensando -al menos por un tiempo- en contratar seguridad privada por las noches para que esto no vuelva a suceder.