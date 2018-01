Impuestos a los autos: bajan muchas SUV importadas, suben los que más se venden

El 29 de diciembre pasado, el decreto 1111/2017 eliminó los llamados impuestos internos que gravaban con un 10% a los automóviles cuyo precio a los concesionarios (no al público) estaban entre los $ 380.000 y $ 900.000; es decir, la primera escala del gravamen. Se mantiene, sin embargo, la alícuota del 20% para los vehículos que los fabricantes le venden a su red a más de $ 900.000. Esta medida, que era un rumor a voces, había desatado no pocas especulaciones acerca de si algunos modelos bajarían de precio (lo que efectivamente sucedió), otros subirían (que también ocurrió) o se mantendrían igual.En realidad, las listas de precios de enero de casi todas las marcas mostraron con claridad:1°) Bajaron los precios de buena parte de los utilitarios deportivos (SUV) importados extrazona (es decir, que ya tributan un 35% de arancel para ingresar en el país) medianos y algunos grandes, aunque no los más lujosos y caros (caso VW Touareg, Porsche Cayenne y Macan, las Series X de BMW, Volvo XC90, etcétera).2°) También bajaron varios automóviles familiares y compactos (DS y MINI, por ejemplo) extrazona; además de algunos modelos de fabricación Mercosur costosos, como los grandes SUV derivados de pickups Toyota SW4 (producido en la Argentina) y Chevrolet Trailblazer (Brasil).3°) No todos los autos importados bajaron de precio, muchos continúan con los que tenían al 31 de diciembre último.4°) Los modelos normales, es decir fabricados en Mercosur o México, en general mantuvieron la cadencia de aumentos de 2017 (entre un 1% y un 4% mensual) o se mantuvieron igual que a fin de año.Con los precios confirmados al cierre de esta edición (algunas empresas todavía no los han publicado), el promedio general de la baja, considerando 16 marcas, es de un 6,4%; eso sí, los porcentajes aplicados no fueron uniformes. Por ejemplo, la que más descuentos aplicó fue Hyundai, con una media del 9,7% para sus SUV Tucson, Santa Fe y Grand Santa Fe. Así, la gama Tucson bajó entre US$ 3900 y US$ 6400, lo que significa entre el 8,8% y el 11,1%. Los precios ahora van de US$36.500 (de la recientemente lanzada versión Style 2WD MT Nafta hasta los US$53.900 (4WD D AT Full Premium). Para el Santa Fe, el descuento promedio fue del 9,5% (con precios 2018 entre US$46.900 y US$65.000) y para el Grand Santa Fe del 10,4% (desde US$66.000).