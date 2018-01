La presencia de Sara Mamani

La cantora salteña se presentará en el espacio cultural de esta localidad serrana y en esta charla nos relata el motivo de su visita. “Este año en el Festival de Cosquín 2018 se realiza el Encuentro de Poetas con la gente, un espacio que conozco desde hace un tiempo y al que voy por tercera vez, que está dedicado a la difusión de la poesía nacional y latinoamericana pero con una particularidad, y es la que los poetas -tanto varones como mujeres- leen sus poemas para que músicos, cantores, podamos participar también acompañando esa poesía, lo cual me parece esa iniciativa muy linda, muy interesante, muy productiva, porque hace al encuentro tanto de la música como de la palabra, y como en este caso que compongo canciones. Ambos estamos trabajando con la palabra y la música, la poesía ya tiene una música en sí misma, las palabras al ser “ordenadas” en la poesía tienen su música propia, y una canción necesita una letra, una palabra. Así que es un encuentro sumamente productivo, y el hecho de que un auditorio que puede ser de treinta o cuarenta personas, o a veces más, que puedan estar escuchando la lectura de poesía ya es reconfortante porque en esta época de tanto ruido, de tanto sonido innecesario, de tanta cosa de alto volumen, el silencio es algo necesario y la lectura de la poesía tiene eso, el silencio y la palabra, la palabra y el silencio, y que un auditorio esté atento a esa lectura es muy lindo, y también es muy interesante que cada poeta en una mesa de varios, todos están hablando en castellano, en español, pero cómo ordenan las palabras en la poesía es absolutamente personal lo que dice cada uno y utilizan las mismas palabras con las que nos comunicamos. Pero esa riqueza que hace que cada persona pueda decir lo propio, ayuda mucho, acompaña mucho, por eso me gusta tanto estar en el Encuentro de Poetas con la gente. Que además se hace un encuentro de amigos, y amigas que hemos estado en otros encuentros pasados, la camaradería es muy productiva. En este caso voy a ir a presentar mi último disco que se llama “re-vivir” que, “casualmente”, tiene poesías musicalizadas, justamente este mismo encuentro de música y palabras. Este disco tiene poesías de Federico García Lorca, Rafael Alberti, Nicomedes Santa Cruz, de Gloria Fuertes, de Manuel Castilla y algunos temas propios. Fueron elecciones que tuve en mi juventud, de poesías que leía en ese momento, que aún me nutren, y esos poemas vaya a saber por qué, qué motivación tuve, no la recuerdo, de ponerles música, quizás el hecho de que me gustaban mucho esas poesías y querer cantarlas, porque ese era y es mi modo de expresión, entonces esas palabras no son dichas por nadie más que por Rafael Alberti en su poema “Olivo”, yo necesitaba cantarla así y eso puede ser escuchado por muchas más personas. Porque si bien es cierto, la poesía tiene como una resistencia a todo, diría a todo lo que por ahí nos hace daño, en realidad, al sistema, la poesía es un faro, una resistencia, y al hacer la musicalización de estos poemas, sentí eso, como que quería acompañar a la poesía y que trascienda algo más, que la escuche alguien más de los que les gusta la poesía. Eso es lo que voy a ir a hacer a Cosquín, voy a estar el lunes 22 en la Escuela Roca, un nombre extraño que siga teniendo esa escuela, pero bueno, se llama así, y en ese espacio, vienen músicos de otros géneros inclusive, así que eso hace una riqueza que hoy en día es un bien muy preciado”.