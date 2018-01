"Fue más difícil que las que corrimos en Africa"

Cada año, antes de partir hacia Sudamérica, para disputar un nuevo Rally Dakar, el español Carlos Sainz ofrecía una rueda de prensa.Sainz, ganador del Dakar, siempre ha generado gran expectativa tanto a nivel nacional como internacional. Y es precisamente en este último nivel donde más se dudaba del piloto español.Si bien la velocidad de Sainz no era cuestionada, la cantidad de Dakar que llevaba sin poder terminar había dado la falsa percepción de que Carlos había perdido el tren, o al menos se le quitaba el rótulo de favorito.Esto tampoco era ajeno al piloto que reconocía haberle prometido a la familia, que este Dakar se acababa, fuese como fuese. El "Matador", orgulloso de haber cumplido su promesa, encima, les ha regalado una victoria.En su llegada a Madrid, los ganadores Carlos Sainz y Lucas Cruz se han dado el baño de gloria que merecían, además de tener el primer contacto con la familia después de casi un mes.Las caras de satisfacción y orgullo fueron muy evidentes, incluyendo la de Carlos Sainz Jr, el piloto del equipo Renault de Fórmula 1.Luego de ese encuentro, Sainz y Cruz ofrecieron el trofeo a la prensa, relatando los momentos más intensos del Rally Dakar 2018.Carlos y Lucas han querido agradecer todo el seguimiento, tanto por parte de los periodistas como de la afición, motivo por el que han querido compartir el galardón con todos.Carlos reiteró la intensidad de la carrera, que definió como "la más difícil que he corrido, más incluso que las que se realizaron en Africa"."En el enlace de la primera especial, le dije a Lucas que había que ganar esta carrera como sea… como sea", confesó el piloto español, a modo de anécdota."Ha sido el Dakar más complicado que he disputado; fueron dos semanas de mucha tensión. Cada día pensábamos que habíamos pasado lo más difícil y siempre había algo que nos sorprendía a continuación".A menudo poco recordados, los copilotos en el Dakar cobran una relevancia especial. No solo son navegadores, sino también mecánicos y mantienen bien arriba, tanto la parte moral como la psicológica. "Sin su aporte, era imposible ganar”, afirmó Carlos."La carrera ha sido muy dura. La diferencia con el segundo clasificado no revela la dureza y lo complicado que ha sido. Este año teníamos claro que la paciencia iba a ser la clave, pero reconozco que en esas primeras etapas donde perdimos tiempo nos desmoralizaron un poco. Pero la competencia te curte, te ayuda a superar esos momentos", expresó el bicampeón mundial de Rally.Sainz fue sincero con el tema recurrente. No eran pocos los que imaginaban su retiro tras ganar su segundo Dakar, a los 55 años. Sin embargo, Carlos afirmó que "la decisión está por tomarse. Primero, tengo que hablarlo con la familia, meditarlo, y entonces sí, decidir".De lo que no hay duda es de que el veneno de la competición está dentro de Sainz, especialmente "el veneno del Dakar", y el madrileño confesó que "de poder ser el piloto enmascarado, como en la serie Meteoro", iba a correr más Dakar, pero que, siendo Sainz, el actual ganador, todo cobraba una dimensión diferente y hacía falta evaluar muchas cosas."Seré piloto toda la vida, y seguro que, tras el Dakar, participará de las carreras de automóviles históricos y de colección", finalizó.