En ese camino estamos

“La cuestión es que la Red no es algo que podamos decidir rechazar, y así sucedió con los telares mecánicos, con la motorización, con la televisión; está ahí, incluso las dictaduras nunca pueden eliminarlo, por lo que el problema no solo es reconocer los riesgos (obvios) sino también decidir cómo podemos utilizarlos (y educar a los jóvenes) para hacer un uso crítico de los mismos.” Umberto Eco- Diario italiano L'Espresso 2015

Las carreras vinculadas con la comunicación en la más amplia acepción del término no pueden soslayar el fenómeno de la comunicación global, la hiperconectividad y la vertiginosa inclusión de tecnología en la vida cotidiana cada minuto más obsoleta. Tampoco pueden obviar sus sobrevalorados beneficios y sus menos publicitados riesgos. Ante este panorama una premisa se presenta como ineludible: el manejo hábil de las herramientas no implica conocer necesariamente saber qué se puede lograr con ellas, así como saber conducir un auto no implica su manejo responsable.Comprender que las generaciones más recientes y no tanto, llevan una vida on line y otra offline, en una relación entre ellas muchas veces disociada, asimétrica y desprejuiciada resulta un desafío no sólo para los padres sino también para los formadores.¿Se viven vidas paralelas? ¿Se confunde la realidad compleja, a veces frustrante e injusta, con la una realidad lineal creada en base a una selección subjetiva de momentos, escenas, tomas y actitudes totalmente producidas y “filtradas”? ¿Contribuyen a nuestro desarrollo personal, al incremento de la inteligencia colectiva, a la colaboración mutua? ¿Más acceso es más calidad de vida?Como formadores alertamos y trabajamos sobre las múltiples referencias falsas en la construcción del conocimiento que es capaz de proveer la red, manejada sin compromiso amparada en la instantaneidad y el fácil acceso.Debatimos sobre la conciencia de la responsabilidad total y absoluta de los usuarios, pero sobre todo apuntamos a desarrollar profesionales conscientes del manejo de estas herramientas, su rol social y su impacto en el devenir de la humanidad.La generación de contenidos de calidad, genuinos, innovadores es la esencia para que esas herramientas adquieran un valor positivo. Allí radica el desafío.Las clásicas preguntas adquieren un orden responsable: qué decir, antes que cómo decirlo, a quién, con qué fin… y el interrogante central, condición principal para elaborar el mensaje: ¿constituirá un verdadero aporte?