Los ganadores

LOS ANGELES, 23 (AFP-NA). - Aquí la lista de los premiados en la 24 entrega de los SAG Awards este domingo en Los Angeles.Mejor elenco: "Tres anuncios por un crimen".Mejor actriz principal: Frances McDormand, "Tres anuncios por un crimen".Mejor actor principal: Gary Oldman, "Las horas más oscuras".Mejor actriz de reparto: Allison Janney, "I, Tonya" .Mejor actor de reparto: Sam Rockwell, "Tres anuncios por un crimen".Mejor equipo de dobles: "Wonder Woman".Mejor elenco dramático: "This Is Us".Mejor actriz dramática: Claire Foy, "The Crown".Mejor actor dramático: Sterling K. Brown, "This Is Us" .Mejor elenco de comedia: "Veep".Mejor actriz de comedia: Julia Louis-Dreyfus, "Veep".Mejor actor de comedia: William H. Macy, "Shameless".Mejor actriz de telefilme o miniserie: Nicole Kidman, "Big Little Lies".Mejor actor de telefilme o miniserie: Alexander Skarsgard, "Big Little Lies".Mejor equipo de dobles: "Game of Thrones".