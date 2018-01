Sturzenegger destacó proceso de desinflación

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, destacó ayer el "proceso de desinflación" y consideró que hay "cierto margen" para bajar las tasas de interés, aunque aclaró que de manera "gradual".El funcionario evaluó que durante el segundo semestre de 2017 el proceso de desinflación avanzó "al ritmo esperado", mientras argumentó que las metas del año pasado no fueron alcanzadas principalmente por el relajamiento de la política monetaria y el incremento de precios regulados.Al brindar la primera conferencia de prensa para presentar el Informe de Política Monetaria tras los cambios en las metas inflacionarias, puntualizó: "Queremos enfatizar que se ve que terminamos el 2017 con un desvío 100 por ciento explicado por lo que ocurrió los primeros meses del año"."A partir de mayo último sí se retomó lo que se buscaba", resaltó el jefe de la autoridad monetaria, el cual además puntualizó que hubo "correcciones tarifarias que alejaron" al organismo de las metas. Evaluó que, además, se dio un "shock de precios regulados que no se habían anticipado".Al sostener que hubo un marcado "proceso de desinflación", subrayó que "en la segunda mitad del año sí estuvo avanzando al ritmo esperado". Analizó que en la actualidad hay una "política monetaria muy dura con una inflación núcleo quebrada porque no es 1,7%, sino 1,4%". "Se logró el objetivo de política monetaria muy alta con una inflación núcleo que cae", insistió y resaltó que "justifica el movimiento de tasas".Aseguró que "la inflación núcleo está viajando a una menor velocidad". En ese sentido, analizó que "el Banco Central considera que hay un cierto margen en este momento para ir acomodando" la tasa de interés a la baja.Sin embargo, aclaró: "La baja tiene que ser medida y gradual, mirando los datos de la economía". "Esa es la dirección porque esa es la mirada que tiene el Banco central sobre cómo va a ir la inanición en 2018", enfatizó el funcionario.Puntualizó, de ese modo, que "se anticipa la posibilidad de reducir" la tasa de interés tras el "relajamiento de la meta de inflación" que la ubica en un 15 por ciento para este año.