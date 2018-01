¿Cómo solucionar el caótico tránsito?

El problema no es de ahora y desde hace muchos años que se viene agravando con el aumento del parque automotor, actualmente de 88.000 entre 31.000 autos, 46.000 motos y el resto son utilitarios, camionetas, camiones (en los últimos dos años los autos crecieron un 16% y las motos un 18%). A decir verdad debemos convivir con un caótico tránsito de Rafaela, pero las últimas administraciones municipales no quisieron, no pudieron o no supieron encontrarle la vuelta."El tránsito se ha transformado en uno de los grandes desafíos de las ciudades de toda escala; de transformación de escala media a ciudad grande como está ocurriendo en Rafaela con un parque automotor en crecimiento constante desde hace unos años, propone nuevas estrategias y nuevos desafíos en la gestión, atendiendo los esquemas de movilidad. Desde hace unos años, el Municipio ha tomado la problemática del tránsito como uno de los ejes prioritarios, lo expresado por el Intendente en varias oportunidades, con un control mucho más firme, con la realización de operativos preventivos", expresa el secretario de Gobierno y Ciudadanía del Municipio Eduardo López en una entrevista con este cronista de LA OPINION.Citó que desde enero del 2012 a diciembre de 2017, los operativos preventivos, que desarrolló el área de Control Público que depende de la Secretaría de Gobierno, contabilizaron 1.541.835 vehículos controlados, con aproximadamente 93.000 actas labradas, 196.000 infracciones cometidas con un promedio 2 a 1 entre infracción y acta, de las cuales 43.000 por no uso de casco (22%) y 6.126 motos retenidas. "Son números que impactan en la cantidad, pero es altísimo en la comisión de infracciones, siendo las más comunes inicialmente al no uso del cinturón y no uso del casco. En las estadísticas del año pasado 60 por mes del no uso del cinturón y la del no uso de casco permanece en un número alto, la principal infracción por la que se siguen labrando actas. En 2012 con casi 10.000 infracciones por no uso del casco en un año y en 2017 fueron unas 6.000; hace 5 años también eran 10.000 por no uso del cinturón y el año pasado bajó a 700", agregó.-Lo que vemos es el no apego a la norma en los vehículos de menor porte que son los que mayor riesgo tienen: no respetan el semáforo, se meten en contramano, no usan casco, van a velocidades por fuera de las permitidas. En 2017, del total de 11 fallecidos por accidentes de tránsito el 70% pertenece al grupo etario entre 15 y 40 años, varones, motociclistas y sin uso de casco. Hay otra franja que también tiene un riesgo alto que son los mayores de 65 años. La tasa de muertos por siniestralidad permanece arriba de dos dígitos desde hace más de 5 años, estando por debajo del promedio nacional que es de 18 muertos por cada 100.000 habitantes y el promedio provincial de 15. Hay que trabajar fuertemente sobre las conductas con cuatro pilares equilibrados: 1) estructura de la traza vial como la señalización vertical y horizontal, control de velocidad, semaforización; 2) otro es la cuestión educativa; 3) controles y 4) sanciones.-Las políticas educativas son a largo plazo, el año pasado se puso en marcha el programa "Gracias por respetar" que premió a los conductores que respetaban el paso de los peatones en las sendas del microcentro en colaboración con el Paseo del centro y el grupo de voluntarios de Defensa Civil, una política pública exitosa. Hay que acompañar con medidas estructurales como el pintado de sendas peatonales, demarcación de carriles exclusivos y tránsito específico como motos y ciclocarriles, bicisendas o camiones en la ruta, en concordancia en lo educativo sobre el respeto al peatón. En los accidentes hay tres componentes: alta velocidad, el no apego de la norma (no uso del casco y no respeto de las señalizaciones) y consumo de alcohol; hay que trabajar con el programa "El conductor designado" y aprovechar la movida gastronómica de la ciudad e involucrar a los comercios.-El tema de la movilidad en las avenidas y calles de conectividad hay que reanalizarlo para darle una elasticidad en función del movimiento. Son sistemas inteligentes, en el momento de mayor flujo la semaforización está gestionada de una manera y en los de menor flujo tiene otra manera. Hay que darle una mirada con aplicación de tecnología para tener una conciencia más de entendimiento de la movilidad como algo elástico, con diferencias en algunos horarios del día y de los días de semana a los fines de semana, un análisis basado más en la estadística y el recuento del flujo; con sistemas estáticos que gestionan siempre de la misma forma hay más riesgos de ocurrencia de lo que estás planteando. Hay que tener una mirada conjunta con el área de ingeniería de tránsito sobre esta problemática.-Hoy tenemos un sistema de transporte público que es mejor del que teníamos, otra de las prioridades que el Intendente ha planteado; se mejoró mucho la flota, se han incorporado nuevas unidades adaptadas para personas con capacidad o movilidad reducida. Apuntar a lograr un número, una frecuencia y una llegada lo más dinámica posible para toda la ciudad, para que la gente entienda que la mejor manera de transportarse es el público, más eficiente, sustentable, menos costoso y desincentivar el uso del automotor en forma particular para venir a trabajar al centro. Todo va atado a que las unidades del transporte tengan frecuencia y estén en condiciones, el uso de motos y bicis que tengan lugares dónde estacionar, con bicicleteros en el lugar.-Hay que mirar la movilidad desde un punto de vista más elástico. Personal de ingeniería de tránsito propuso en algunos lugares cambios de sentidos de circulación de calles y hubo mucha resistencia: las de doble mano para pasar al sentido único. Seguramente hay puntos en la ciudad que pueden ir quedando como lugares a trabajarlo y otras deudas pendientes; es una construcción territorial con los vecinos y referentes de las vecinales. Antes de cambiar la circulación de una calle públicamente, hablamos con cada vecino que vive en el sector y en algunos casos hemos cambiando con alternativas distintas.