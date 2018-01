Mirada crítica del edil más votado

Problemas puntuales en muchos barrios que tienen que ver con las motos que pasan a alta velocidad, autos también pero principalmente motos. Esquinas peligrosas. En muchos barrios nos piden nomencladores que faltan.Pedimos los semáforos en avenida Italia cruce con Gabriel Maggi. Hay que concretar cuanto antes prohibir el giro a la izquierda en todo su trayecto del bulevar Santa Fe (que está presupuestado para este año), pero también en avenida Mitre.Después estamos pensando cosas más generales que tienen que ver con la falta de sendas peatonales en la mayoría de los barrios.Es un problema muy grande la falta de respeto de las normas de tránsito por parte de los vecinos, el poco uso del casco más allá de las estadísticas que dan desde el Municipio (normalmente controlan en la zona céntrica y no en los barrios). Por eso, es importante insistir con mayores campañas para crear conciencia, por ejemplo impulsar la campaña de Estrellas Amarillas que no se está haciendo (tal vez porque fuimos nosotros desde la Juventud Radical quienes lo impulsamos).La campaña de Estrellas Amarillas es una ordenanza que salió hace unos 4 años, debían pintar una estrella amarilla donde fallecía alguien por un accidente de tránsito para generar conciencia. Hoy está vigente pero no se difunde, los familiares deben pedir que se pinte... pero nadie sabe que existe, no como funciona.Mejorando el transporte público ayudaría a descongestionar las calles, descentralizando la ciudad también ya que la ciudad crece pero el centro comercial y administrativo más importante sigue siendo a 3 cuadras a la redonda de la plaza 25 de Mayo.