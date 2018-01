Algunos puntos conflictivos

* Eliminar el estacionamiento en uno de los costados en las primeras cuadras de Sarmiento y Alem, porque cuando el semáforo se pone en luz verde desde Maipú y Pellegrini es un cuello de botella para cruzar bulevar Lehmann.* No estacionar en uno de los costados en Belgrano y Necochea, entre otras, en las cuadras del microcentro en horarios de comercio.* Generará menos lugares para estacionar, pero en el futuro habrá que construir playas de estacionamiento como hay en otras ciudades.* Continuar la construcción de las sendas peatonales alrededor de la plaza 25 de Mayo porque mucha gente cruza todos los días. Faltan sendas peatonales en los barrios y hay que pintar las existentes en bulevar Santa Fe.* Falta onda verde en los semáforos de las avenidas Brasil-Salva y Suipacha, provocando que los conductores busquen calles alternativas.* El semáforo de San Martín y Lavalle se pone en rojo al mismo tiempo y los peatones no pueden cruzar con tranquilidad.* Mejorar el transporte de pasajeros, comprando nuevas unidades, con frecuencias cada 10 o 15 minutos (hoy cada media hora), especialmente de lunes a viernes, con trayectos directos desde los barrios al centro. Así, podrían usar menos autos y motos.* Muchos motociclistas circulan a altas velocidades, sin casco, transportando en algunos casos a 3 o 4 personas (grandes y chicos).* No tienen continuidad las calles Mariano Quirós y Antonio Cossettini entre los barrios Ilolay y Juan de Garay.* Hay que abrir algunas calles en el barrio La Cañada, en el sector del canal Sur para evitar que circulen por el barrio Pizzurno.* Achicar los extensos cordones amarillos en las ochavas, que sacan lugares para estacionar.