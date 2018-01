"No hay reto que no puedas conseguir..."

Carlos Sainz se ha proclamado como campeón del Dakar por segunda vez en su carrera deportiva. A los 55 años, el piloto madrileño está lejos de perder el hambre y ansia de títulos.Esta ambición ha levantado los elogios de sus compañeros de profesión y de su propia familia. Así lo muestra su hijo Carlos Sainz Jr. en una emotiva carta de felicitación y agradecimiento.Desde la llegada de Sainz Jr. a la Fórmula 1, su padre fue su fiel guardaespaldas allá a donde ha ido el joven piloto español. Los consejos de un veterano del motor son algo habitual en esta relación padre e hijo.Sin embargo, el piloto de Renault reconoce que en esta ocasión le ha tocado a él desempeñar el papel de asesor; un rol con el que, asegura, "haber vivido más tensión que en la pista"."Me apetece decirte lo importante e impresionante para mi ver cómo has trabajado tan duro a tus 55 años seguir teniendo las ganas, motivación y la ilusión para enfrentarte a un desafío tan grande como es ir a ganar tu segundo Dakar”, dice Sainz Jr. en el escrito."Todo el mundo sabe que tu espectacular carrera deportiva también ha tenido momentos muy difíciles. Cualquier persona se hubiera dado por vencida, pero eres cabezota como tú solo y querías un segundo Dakar", continúa."Tú y yo sabemos que pocos esperaban volverte a ver celebrando otra victoria, pero los que te conocemos bien sabíamos que no hay reto que te propongas que no puedas conseguir. Como padre y y como persona eres un ejemplo del que no paramos de aprender cada día. Todo el mundo se pregunta si este va a ser el broche final a tu carrera y vas a colgar el casco. Yo, por mi parte, te apoyaré y animaré en lo que decidas”, concluye el piloto de Renault en Fórmula 1.