¿Socialista o peronista?

"Yo tengo mi origen como militante político en el socialismo, al cual reivindico y me siento parte. Participé del primer gobierno de mi padre y me reivindico como una persona que reivindica la política. Cuando Castellano me convocó a trabajar nunca me pidió ni yo participé activamente de la política partidaria y ese compromiso lo respetamos tanto él como yo. Y en este caso pasó lo mismo: me convocaron a través del diputado Omar Martínez y nunca se me impuso ser socialista, y de hecho tampoco lo soy. Lógicamente que voy a trabajar en un espacio de un gobierno provincial que tiene un signo político y por supuesto que voy a hacer lo mejor para la gestión. Hoy por hoy no puedo decir si soy socialista, ni ubicarme militando en un partido. Pero sí en este caso seguramente desde la gestión voy a hacer lo mejor, cumplir como profesional y ser humano para que lo que esté al alcance de mi mano se haga".Recordemos que en diciembre de 2011, Muriel asumió como secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela tras aceptar la oferta del intendente Luis Castellano. Cuatro años después optó por alejarse de la gestión a pesar de la reelección del intendente del PJ. Y a lo largo de este año su nombre apareció en los rumores como posible precandidato a concejal de Cambiemos.