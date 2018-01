"En un país serio lo habrían sacado"

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de Camioneros, pidió ayer la renuncia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tras la difusión de un audio de Whatsapp en el que el funcionario insulta a una ex empleada de su familia."En cualquier país serio que un ministro de cualquier área pase por esta misma situación, el Presidente lo habría sacado", consideró el referente sindical.Para Moyano, el propio Triaca "tendría que haber dado un paso al costado" luego de que se conociera el mensaje enviado por el jefe de la cartera laboral a Sandra Heredia, quien cuidaba la casa de su hermano.Según contó la propia mujer, también cumplía funciones en el gremio marítimo SOMU, intervenido por el Gobierno desde hace varios meses a raíz de una causa por presunta extorsión en la que está involucrado su ex secretario general, Enrique "Caballo" Suárez, actualmente detenido por esta denuncia."Todo tiene que ver. El ministro tiene que respetar los derechos de los trabajadores. Triaca puso 200 personas en un sindicato intervenido, no creo que tenga mucha legitimidad. Hay perdido seriedad. Debería tener dignidad y dar un paso al costado", comentó al respecto el dirigente camionero.Durante una entrevista con Radio 10, Moyano consideró que las denuncias en contra de él y de parte de su familia por supuesto enriquecimiento ilícito son "un ataque mediático" por oponerse a la reforma laboral que plantea el Gobierno."Soy vicepresidente del PJ bonaerense. La semana que viene vamos a tener una reunión de consejo y vamos a analizar todas las denuncias, particularmente a los dirigentes sindicales, a los dirigentes políticos. Durante 15 días hubo tapas de diarios que tapan la inflación, el aumento de servicios, con estas denuncias.Tratan de tapar los errores con denuncias infundadas", cuestionó.