"No fue un fracaso por la falta de gente"

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, aseguró que "todo lo que tiene que ver con presentar la visita" del papa Francisco a Chile "como un fracaso por la falta de gente es absolutamente mentiroso".El obispo, que viajó al país vecino para presenciar las misas del Sumo Pontífice, sostuvo que la visita fue "sumamente positiva, una verdadera fiesta, una fiesta popular".De esta manera, Ojea cuestionó la cobertura de la gira papal por parte de algunos medios argentinos y explicó que su "impresión es que existe una decisión de escamotear el mensaje" de Francisco."Al Papa se le tiene miedo, se le tiene miedo a su liderazgo y a su capacidad de aglutinar a las personas en torno a sus ideas y a su figura", consideró.En este sentido, el líder de la Iglesia argentina dijo que "hay personas que escamotean los temas como si hubiese un mandato de no ponderar demasiado" a Bergoglio."Siempre que hay algo importante en el mensaje papal, inmediatamente tiene que ser contrastado con algo malo, con algo negativo. No quieren dejarlo avanzar demasiado. Todo lo que tiene que ver con el mensaje a futuro, con la dignidad, se corre", criticó durante una entrevista exclusiva con el diario Página 12.El obispo resaltó que él vivió la visita del Santo Padre a Chile "desde adentro" y que puede "dar testimonio de los alcances extraordinarios" de su presencia en tierras trasandinas y #de su vínculo con la gente, lo que se disfruta"."Yo vi multitudes no solamente en los actos, sino en las calles. Decir que hubo poca gente es una visión miope. Yo viví una fiesta, una fiesta popular", comentó al respecto.Tras regresar a Buenos Aires, Ojeda publicó una reseña de su viaje en la que calificó la gira papal como "una maravilla" y elogió la figura de Francisco: "Tiene un enorme carisma y un don de comunicación inmediata con su pueblo", opinó.