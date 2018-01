Ben Hur cayó en Villa Trinidad

Ben Hur tuvo un tercer cuarto fatídico, que le costó el partido anoche en su partido ante Libertad de Villa Trinidad como visitante, por la octava fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. El equipo rafaelino terminó perdiendo el juego por 91 a 86 y no pudo salir del último puesto de la Zona C.En esos 10 minutos el local ganó el parcial 32 a 16, para pasar al frente en el marcador por 76 a 68. Los dos primeros cuartos habían sido para el Lobo rafaelino: 25 a 21 y 52 a 44, con una muy buena labor de Pablo Rocchia, acompañado en el goleo por su hermano Martín y Aveldaño.La complicación para el debutante entrenador Cristian Losano fueron las 4 faltas de Lucas Carranza y las 3 de René Vicens, con mucho por jugar. Libertad tuvo a un muy certero Rodrigo Traverza, incontenible para la visita, aunque el quedo de BH en el tercer parcial fue muy evidente y luego ya no pudo recuperarse.Dirigieron José Zweiffel y Esteban Arévalo, con estos goleadores:Traverza 33, Villalba 11, Paulón 5, L. Buttussi 7 y Lopumo 14 (fi). Filippi 13, M. Buttussi 0 y Riberi 8. DT: J. Bessone.P. Rocchia 22, Aveldaño 12, Rodriguez 0, Carranza 12 y Vicens 15 (fi). M. Rocchia 9, Zenklusen 7, Gerbaldo 9 y Manota 0. DT: C. Losano.LAS POSICIONESBrown de San Vicente 14 puntos; Atlético Sastre y Temperley 13; Argentino y Almagro 12; Cremería y Racing 11.Platense El Porvenir de Reconquista 16; Alma Juniors 14; Campaña y El Tala 13; Atlético María Juana y CACU 10; 9 de Julio 9.Sport Club Cañadense 16; Ceci 13; Central 12; Talleres 11; Trebolense 10; Libertad 9 y Ben Hur 8.Unión de San Guillermo 14 puntos; Adeo, Sportsmen Unidos y San Jorge 12; Atlético de Rafaela, Almafuerte y Rivadavia 11.En la próxima fecha (novena), 9 de Julio visitará a CACU de Ceres; Ben Hur hará lo propio en San Javier con Central y Atlético será local frente a Rivadavia Juniors de Santa Fe.