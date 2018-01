Sainz, Walkner, Casale, Nikolaev y Varela, los vencedores en el Dakar

Una nueva edición del Rally Dakar llegó a su fina. La cuadragésima en el historial y la décima en Sudamérica, fue la más dura en suelo americano y culminó ayer en la provincia de Córdoba, sin sorpresas en la última etapa.

El español Carlos Sainz (Peugeot) se quedó con la victoria en Autos, el austríaco Matthias Walker (KTM) festejó en Motos, el chileno Ignacio Casale (Yamaha) impuso condiciones en Quads, el ruso Eduard Nikolaev (Kamaz) triunfó en Camiones y el brasileño Reinaldo Varela (Can Am) repitió en SXS.

Entre los argentinos, lograron destacarse, al ubicarse en el podio tres pilotos.

En la categoría Motos finalizó en el segundo lugar Kevin Benavides (Honda), que llegó a encabezar la general y que resignó su chance de victoria a raíz de un problema de navegación en un parcial complejo para varios.

Los otros compatriotas que concluyeron entre los tres mejores son Nicolás Cavigliasso -debutante en esta competencia- y Jeremías González Ferioli, los dos con Yamaha, en la división Quads.

El que estuvo muy cerca del triunfo, pero que desertó en la penúltima jornada por un inconveniente mecánico es Federico Villagra (Iveco), protagonista de un apasionante duelo hasta ese momento con el ruso Nikolaev.

Los resultados oficiales de la etapa número 14, que terminó en la población cordobesa de La Cumbre, lugar desde el que los participantes se dirigieron con destino a Córdoba para asistir a la ceremonia de premiación, al igual que los que se registraron en la general son los siguientes:



Motos (Etapa): 1º Kevin Benavides (Honda), en 1h26m41s; 2º Toby Price (KTM) a 54s; 3º Antoine Meo (KTM) a 2m49s; 4º Daniel Oliveras Carreras (KTM) a 3m25s y 5º Johnny Aubert (Gas Gas) a 4m19s.

Motos (General): 1º Matthias Walkner (KTM), en 43h06m01s; 2º Kevin Benavides (Honda) a 16m53s; 3º Toby Price (KTM) a 23m01s; 4º Antoine Meo (KTM) a 47m28s; 5º Gerard Farres Guell (KTM) a 1h01m04s; 6º Johnny Aubert (Gas Gas) a 1h53m53s; 7º Oriol Mena (Hero) a 2h22m52s; 8º Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 2h24m05s; 9º Daniel Oliveras Carreras (KTM) a 2h37m20s y 10º José Cornejo Florimo (Honda) a 2h46m36s.



Quads (Etapa): 1º Ignacio Casale (Yamaha), en 1h43m25s; 2º Nicolás Cavigliasso (Yamaha) a 1m36s; 3º Axel Dutrie (Yamaha) a 1m43s; 4º Jeremías González Ferioli (Yamaha) a 3m02s; 5º Giuliano Giordana (Yamaha) a 3m57s... 21º Pablo Novara (Can Am) a 16m17s.

Quads (General): 1º Ignacio Casale (Yamaha), en 53h47m04s; 2º Nicolás Cavigliasso (Yamaha) a 1h38m52s; 3º Jeremías González Ferioli (Yamaha) a 2h08m14s; 4º Marcelo Meideiro (Yamaha) a 4h30m00s; 5º Alexis Hernández (Yamaha) a 4h38m53s; 6º Dmitriy Shilov (Yamaha) a 6h44m57s; 7º Nelson Sanabria Galeano (Yamaha) a 8h02m56s; 8º Kees Koolen (Barren) a 8h24m58s; 9º Axel Dutrie (Yamaha) a 8h30m22s; 10º Giuliano Giordana (Yamaha) a 9h18m25s... 20º Pablo Novara (Can Am) a 25h19m53s.



Autos (Etapa): 1º Giniel De Villiers (Toyota), en 1h26m29s; 2º Stephane Peterhansel (Peugeot) a 40s; 3º Nasser Al-Attiyah (Toyota) a 41s; 4º Lucio Alvarez (Toyota) a 43s y 5º Peter Van Merksteijn (Toyota) a 2m06s.

Autos (General): 1º Carlos Sainz (Peugeot), en 49h16m18s; 2º Nasser Al-Attiyah (Toyota) a 43m40s; 3º Giniel De Villiers (Toyota) a 1h16m41s; 4º Stephane Peterhansel (Peugeot) a 1h25m29s; 5º Jakub Przygonski (Mini) a 2h45m24s; 6º Sheikh Khalid Al Qassimi (Peugeot) a 4h20m58s; 7º Martin Prokop (Ford) a 7h20m49s; 8º Peter Van Merksteijn (Toyota) a 7h41m28s; 9º Sebastián Halpern (Toyota) a 9h08m10s y 10º Lucio Alvarez (Toyota) a 9h18m46s.



Camiones (Etapa): 1º Ton Van Genugten (Iveco), en 1h39m47s; 2º Martin Macik (Liaz) a 11s; 3º Dmitry Sotnikov (Kamaz) a 3m35s; 4º Eduard Nikolaev (Kamaz) a 4m17s y 5º Gert Huzink (Renault) a 4m55s.

Camiones (General): 1º Eduard Nikolaev (Kamaz), en 54h57m37s; 2º Siarhei Viazovich (Maz) a 3h57m17s; 3º Airat Mardeev (Kamaz) a 5h22m34s; 4º Artur Ardavichus (Iveco) a 6h38m22s; 5º Martin Macik (Liaz) a 7h58m45s; 6º Teruhito Sugawara (Hino) a 8h10m16s; 7º Gert Huzink (Renault) a 9h19m23s; 8º Ton Van Genugten (Iveco) a 9h24m54s; 9º Maurik Van Den Heuvel (Scania) a 9h55m05s y 10º Dimitry Sotnikov (Kamaz) a 10h03m47s.



SXS (Etapa): 1º Leonel Larrauri (Can Am), en 1h45m55s; 2º Reinaldo Varela (Can Am) a 8m04s; 3º Patrice Garrouste (Polaris) a 12m13s; 4º Claude Fournier (Polaris) a 15m17s y 5º José Luis Pena Campo (Polaris) a 15m23s.

SXS (General): 1º Reinaldo Varela (Can Am), en 72h44m06s; 2º Patrice Garrouste (Polaris) a 57m37s; 3º Claude Fournier (Polaris) a 10h09m25s; 4º José Luis Pena Campo (Polaris) a 10h13m20s; 5ª Camelia Liparoti (Yamaha) a 27h54m15s y 6º Leonel Larrauri (Can Am) a 132h20m12s.