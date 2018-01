"Ríanse de sí mismos"

TRUJILLO, 21 (AFP-NA). - El papa Francisco recomendó en la ciudad peruana de Trujillo a los sacerdotes que combatan la arrogancia y la vanidad con la "risa". "Esa tentación se combate de muchos modos, pero también con la risa", dijo antes de agregar que la "risa nos salva del neopelagianismo auto-referencial y prometeico de quienes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros"."Cuidémonos de esa gente tan pero tan importante que, en la vida, se ha olvidado de sonreír", dijo el pontífice, que recibió un baño de multitudes en la ciudad de la eterna primavera, situada a 590 km al norte de Lima, segunda etapa de su visita de tres días a Perú, después de haber iniciado en Chile este sexto viaje a la región latinoamericana de su pontificado.Los sacerdotes, religiosos y seminaristas le brindaron un cerrado aplauso al inicio de su discurso, lo que le hizo exclamar al papa que como lo habitual es que los aplausos llegan al final se podía ir, suscitando las carcajadas.El papa argentino los exhortó "a no olvidar, y mucho menos despreciar, la fe fiel y sencilla de vuestro pueblo", antes de pedirles que no se "vuelvan profesionales de lo sagrado" olvidándose de su pueblo ni pierdan "la memoria y el respeto por quien les enseñó a rezar".No hay peor cosa que un religioso "marchito", sin vocación verdadera, afirmó en un mensaje salpicado de bromas que hizo reír a la audiencia en varias ocasiones, como cuando dijo que las "monjas no envejecen porque son eternas" o que le gustaría "citar a un santo padre, pero no se me ocurre ninguno". "Y de vez en cuando, como dicen en el campo, échenme un rezo", se despidió.