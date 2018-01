Mal inicio de la segunda rueda

Fue una noche negativa para los equipos rafaelinos en el comienzo de la segunda ronda de la Liga Provincial. Atlético no pudo con El Tala de Rosario, que salió airoso por 86 a 68 en uno de los interzonales; mientras que en el Coliseo del Sur -donde hizo las veces de local- 9 de Julio cayó ante Alma Juniors de Esperanza por 76 a 67 por Zona B. Cabe recordar que Ben Hur jugará mañana en Villa Trinidad ante el local Libertad por la Zona C.

En el gimnasio Lucio Casarín, La Crema tuvo un mal primer tiempo que lo pagó caro pese a la reacción que mostró en el tercer cuarto. El equipo dirigido por Marcelo Miretti defendió mal y equivocó en varias oportunidades los caminos en ofensiva.

El Tala ya se fue ganando el primer cuarto por 27 a 17, período en que Quiroga convirtió tres triples, mientras que Cabrejas aportaba 8 puntos. Atlético ya empezaba a depender en ataque de Jonatan Faber, que en ese parcial anotó 10 tantos.

Por momentos, el técnico local intentó cambiar a defensa zonal para buscar alguna mejoría, pero en los segundos 10 minutos El Tala sumó otros 20 puntos y amplió la brecha a 15 de ventaja para irse al descanso largo (47 a 32).

En la reanudación, fundamentalmente atrás, Atlético fue mucho mejor. Hubo otra intensidad, por momentos pudo correr y elaboró mejor las ofensivas. Aparecieron los primeros puntos de Rodriguez, para colaborar un poco con Faber que seguía siendo el más desequilibrante. Así con un parcial de 22 a 12 quedó abajo por 5 puntos (54-59) para encarar el tramo final.

En los últimos 10 minutos de arranque quedó a un triple, pero después no supo aprovechar el envión. El Tala salió del pozo con las penetraciones de Scalella (22 puntos en la noche, 9 en el cuarto final), que terminó siendo la figura del partido.

La visita fue estirando sus ataques, haciendo correr el reloj y en el final dos triples de Scalella y otro de Sequier le permitieron marcar una diferencia de 18 puntos. Atlético sintió la ausencia por lesión de García y por ahora Rodriguez no está cercano a lo que podía dar Ceruti.

Dirigieron José Zweifel y Nicolás Cechetti. Parciales: 17-27, 32-47 y 54-59.

Atlético Rafaela: Mire 2, Pecantet 12, Rodriguez 10, Lucracio 9 y Faber 27 (fi). Crotti 6, Vasquez 2, Bustamante 0, Nasi 0. DT: M. Miretti.

El Tala: Capra 6, Ríos 8, Bertonazzi 2, Quiroga 15 y Cabrejas 24 (fi). Scalella 22, Sequier 9. DT: G. Lalima.

Por la Zona de Atlético, Almafuerte de Las Rosas le ganó de visitante a ADEO 77 a 66 y lo propio hizo Unión de San Guillermo en San Jorge ante Atlético por 96 a 84. Rivadavia Juniors, de local, superó a Sportsmen Unidos 78 a 74.



EL "9" TAMBIEN CAYO

9 de Julio jugó mal el arranque del último cuarto luego de haber tenido un duelo bastante parejo ante Alma Juniors en el Coliseo del Sur. Finalmente fue derrota por 76 a 67 de los dirigidos por Jorge Chiabotto, que ahora tienen un record de un triunfo y 7 derrotas en la Zona B.

Dirigieron Adrián Parmit y Luchas Chaparro. Parciales: 18-20, 27-41 y 47-52.

9 de Julio: Albornoz 4, Zimmermann 9, Facundo Chiabotto 9, Franco Chiabotto 17 y Colsani 12 (fi). Leonardi 5, Rodriguez 6, Dobler 1, Curti 4 y Bonzi 0. DT: Jorge Chiabotto.

Alma Juniors: Nagel 9, Arolfo 9, Rittiner 10, Del Pino 15 y Moyano 14 (fi). Porporatto 4, Fior 6, Breques 4 y Maine 5. DT: H. Nagel.

Por este grupo, Platense El Porvenir le ganó a de visitante a María Juana 81 a 78.