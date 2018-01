Benavides recortó y abandonó Villagra

El argentino Kevin Benavides (Honda) recuperó ayer algo de terreno sobre el líder de la tabla general de las motos en el Rally Dakar, el austríaco Matthias Walkner, y buscará una heroica remontada en la última etapa, que se celebrará este sábado en Córdoba. El australiano Toby Price (KTM) se llevó la victoria en la decimotercera etapa, entre San Juan y Córdoba, y su compañero de equipo, el austriaco Walkner, logró mantenerse como líder a una fecha de la bandera a cuadros. Price completó los 424 km de especial cronometrada en 4 horas 48 minutos y 33 segundos, por delante del argentino Kevin Benavides (Honda, a 2 min 3 seg) y del francés Antoine Meo (KTM, a 2 min 44 seg). Walkner terminó a 11 min 32 seg del vencedor de la etapa pero conserva una renta de 22 minutos y medio con Benavides, su máximo rival de cara al triunfo final. La última etapa, en Córdoba, constará de 120 km de especial cronometrada y de un enlace de 166 km.En tanto, la mala noticia para los argentinos tiene que ver con el cordobés Federico Villagra, quien abandonó la carrera del Rally Dakar, según confirmaron fuentes de la organización en las redes sociales oficiales. El piloto cordobés explicó a Cadena 3 que venían "muy bien, lo habíamos pasado al Kamaz (del ruso Eduard Nikolaev, que venía como líder) y de golpe tuvimos un problema con la caja de velocidades". "Se me quedó trabada. Paramos y no lo pudimos reparar. Fuimos a poca velocidad, porque había quedado en baja, en primera, y no lo pudimos arreglar. Había que hacer 200 kilómetros, la pérdida de aceite era grande y no había ninguna posibilidad", sostuvo. El equipo ruso Kamaz, por su parte, había presentado una denuncia contra el camión Iveco Powerstar que conduce "El Coyote" por la recarga de combustible en un lugar no permitido. Sobre esta situación, el argentino se desligó y dijo que no estaba en ese momento, sino que fue una decisión de la asistencia de su equipo, y marcó que ellos no conocían que no se podía, pero que iban a apelar si se efectivizaba la denuncia. "Le iban a poner combustible porque estaban convencidos que podían. El de Kamaz les dice que estaba prohibido, y ahí lo sacan y no le terminaron poniendo. Muchas veces podés cargar en las asistencias; en este caso, no se podía. Yo paré donde estaban todos los camiones", afirmó Villagra. Así, culminó para el argentino un brillante Rally Dakar, en el que sumaron dos victorias de etapa y otros siete “Top 3”, lo que les permitió luchar mano a mano por la punta de la carrera contra los poderosos Kamaz. Fue la mejor actuación de una tripulación nacional en la categoría de los gigantes.En Cuatriciclos, Jeremías González Ferioli no sólo sumó 50 árboles más para Córdoba, sino que llegó a su provincia victorioso al quedarse con la Etapa 13. El cordobés completó el tramo especial en 5h55m16s y aventajó por más de tres minutos al paraguayo Nelson Sanabria, consolidándose así en el tercer puesto del clasificador absoluto, a más de dos horas del chileno Ignacio Casale, quien domina la prueba desde el primer kilómetro.En la cuarta colocación terminó otro cordobés, Nicolás Cavigliasso, quien se ubica en la segunda posición de la general, a 1h37m16s del trasandino.Por último, en Autos, el español Carlos Sainz (Peugeot) amplió su ventaja este viernes con su máximo perseguidor, el francés Stéphane Peterhansel, y ya acaricia la victoria final del Dakar tras una 13ª etapa que vio coronarse a Nasser Al-Attiyah (Toyota). Esta es la cuarta victoria de etapa en esta edición para Al-Attiyah, que completó los 369 km de especial cronometrada en 5 horas 2 minutos y 22 segundos delante del argentino Luciano Álvarez (Toyota, a 11 min 16 seg) y del sudafricano Giniel de Villiers (Toyota, a 13 min 6 seg). Sainz finalizó a 19 min 37 seg del catarí, controlando en todo momento lo que hacía su máximo rival Peterhansel.1º Toby Price (AUST/KTM) 04h 48' 33''; 2º Kevin Benavides (ARG/Honda) 04h 50' 36'' y 3º Antoine Melo (FRA/KTM) 04h 51' 17''.1º Matthias Walkner (AUS/KTM) 41h 33' 42''; 2º Kevin Benavides (ARG/Honda) 41h 56' 13'' y 3º 42h 01' 27''.1º Nasser Al-Attiyah (QAT/Toyota) 05h 02' 22''; 2º Lucio Alvarez (ARG/Toyota) 05h 13' 38'' y 3º Giniel De Villiers (SUD/Toyota) 05h 15' 28''.1º Carlos Sainz (ESP/Peugeot) 47h 46' 30''; 2º Nasser Al-Attiyah (QAT/Toyota) 48h 32' 48'' y 3º Giniel De Villiers (SUD/Toyota) 49h 06' 30''.1º Jeremías González Ferioli (ARG/Yamaha) 05h 55' 16''; 2º Nelson Galeano (PAR/Yamaha) 05h 58' 34''; 3º Ignacio Casale (CHI/Yamaha) 05h 59' 19''...14ª Pablo Novara (ARG-Can-AM) 06h 59' 43''.1º Ignacio Casale (CHI/Yamaha) 52h 03' 39''; 2º Nicolás Cavigliasso (ARG/Yamaha) 53h 40' 55''; 3º Jeremías González Ferioli (ARG/Yamaha) 54h 08' 51''...18º Pablo Novara (ARG/Can-Am) 77h 07' 15''.1º Eduard Nikolaev (RUS/Kamaz) 05h 59' 02''; 2º Airat Mardeev (RUS/Kamaz) 05h 59' 52'' y 3º Martin Kolomy (CHE/Tatra) 06h 05' 08''.1º Eduard Nikolaev (RUS/ Kamaz) 53h 13' 33''; 2º Siarhei Viazovich (BIE/Maz) 57h 07' 32'' y 3º Airat Mardeev (RUS/Kamaz) 58h 34' 38''.