Zaffaroni: "Que Macri se vaya lo antes posible"

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni afirmó ayer que le gustaría que el Gobierno del presidente Mauricio Macri "se fuera lo antes posible", para minimizar los "daños" en el país."Yo quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal", resaltó Zaffaroni.En una entrevista que brindó a radio Caput, el actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la continuidad del Gobierno más allá de 2019 dependerá "de la rapidez con que entre en crisis el programa económico". "Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa, no se van a ir", evaluó.Zaffaroni, que dejó el máximo tribunal en 2014 por cumplir los 75 años, llamó a "resistir cada uno desde el ámbito que le corresponde". "A la resistencia no violenta me refiero. No deprimirse. Tiempo. Todo pasa. Esto también va a pasar, como pasamos la dictadura, el menemismo, a (Domingo) Cavallo. Esto también pasa. Quien crea que es eterno en el poder está loco. Eso no sucede. Esto va a pasar, porque el plan económico que tienen es inviable", resaltó el ex magistrado de la Corte.En tanto, el ex vicepresidente Amado Boudou afirmó ayer que "la gravedad a la que nos está llevando este Gobierno es mucho más amplia que la cuestión económica, empezando por la institucionalidad". "El Gobierno ha elegido un camino que es como una olla a presión. Hay un avance muy fuerte sobre todos los derechos de la población y los derechos institucionales. Los derechos individuales, como puede ser acceder a una jubilación, como pueden ser las paritarias, y los derechos colectivos que tienen que ver con deteriorar las instituciones", señaló.