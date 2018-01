Atlético se prueba ante Newell’s

Atlético cerrará este sábado la tercera semana de pretemporada, y lo hará con fútbol formal, ya que desde las 9 se medirá en el complejo leproso de Bella Vista de Rosario al local Newell’s Old Boys con el objetivo de continuar sumando rodaje de cara al reinicio de la Primera B Nacional, pactado para los rafaelinos para el 4 de febrero, oportunidad en que defenderá la punta en su visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn.Este será el segundo ensayo del plantel que conduce Lucas Bovaglio, ya que viene de igualar 1 a 1 el miércoles en Paraná ante Patronato en el primer amistoso.La Crema entrenó este viernes por la mañana, donde realizó tareas físicas livianas y en el gimnasio para luego cerrar la sesión con un trabajo táctico pensando en el juego de hoy. Posteriormente, por la tarde, la delegación emprendió el viaje al sur provincial para quedar concentrado a la espera de este compromiso ante los conducidos por Juan Manuel Llop, el último DT que tuvo Atlético en Primera, y que se está preparando, con algunos inconvenientes institucionales, para la reanudación de la Superliga, que será el próximo sin de semana.La intención de los entrenadores es realizar un par de encuentros de 70’ cada uno. Y para la prueba de hoy, el que está en duda en los rafaelinos es el volante Jorge Velásquez, autor del gol ante el “Patrón”. El ex Belgrano se movió ayer diferenciado a raíz de una sobrecarga y podría ser preservado por el entrenador. Si esto sucede, su lugar en el mediocampo sería reemplazado por Angelo Martino: En tanto, la única variante que podría darse en relación a la formación del miércoles sería el ingreso de Franco Lazzaroni en el sector defensivo, ya recuperado de su lesión, por el rafaelino Wilfredo Olivera, quien pasaría a jugar para los suplentes. Entonces, la probable formación titular de Atlético para hoy sería con Ramiro Macagno; Lucas Blodel, Stéfano Brundo, Lazzaroni y Nicolás Dematei; Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Velásquez o Martino; Nicolás Castro; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener. Por su parte, la formación alternativa sería con Matías Tagliamonte; Oscar Carniello, Olivera, Francisco Ortega y Gianfranco Ferrero; Enzo Gaggi, Facundo Soloa, Matías Valdivia o Martino y Mauro Marconatto; Darío Gandín -quien viene de convertir en Paraná- y Manuel Bustos. Luego de este compromiso, Atlético retomará los trabajos el lunes y el miércoles, en el predio del autódromo, afrontará el tercer y ¿último? ensayo futbolístico ante el Libertad de Carlos Trullet.Por el lado de Newell’s, el jueves por la noche se impuso a Banfield por 4 a 3 en la serie de penales luego que ambos equipos empataran en un gol al cabo de los 90’, tras un discreto encuentro disputado en el estadio de Unión de Santa Fe, en el marco de un match preparatorio de cara a la reanudación de la Superliga. El portugués Luis Leal inauguró el marcador para el conjunto rosarino, a los 3 minutos del primer tiempo, en tanto que Darío Cvitanich niveló las acciones, a los 6 del complemento para el elenco del Sur del Gran Buenos Aires. En la serie definitoria marcaron para el ganador: Rivero, Torres, Sills y Sarmiento, mientras que el arquero Arboleda le contuvo el disparo a San Román. Para el "Taladro" anotaron: Dátolo, Villagra y Mouche. En tanto, Rodríguez elevó su disparo por sobre el travesaño y el guardavallas Ibáñez le contuvo el remate a Álvarez. Debido a que hay pocas horas de recuperación, es probable que el Chocho Llop ponga en cancha esta mañana un mix entre titulares y suplentes. De todos modos, el DT alistó el jueves ante el Taladro a Nelson Ibáñez; José San Román, Bruno Bianchi, Joaquín Varela y Milton Valenzuela; Braian Rivero, Juan Sills, Héctor Fértoli, Brian Sarmiento y Enzo Cabrera; Luis Leal. Luego ingresaron Joaquín Torres por Fértoli, Daniel Opazo por Cabrera y Jerónimo Casiaue por Leal.A esta altura del mercado de pases, Newell's tiene todas las fichas depositadas en incorporar a dos jugadores. La dirigencia rojinegra trabaja intensamente en tratar de cerrar la llegada del zaguero rafaelino Fabricio Fontanini y del delantero Valentín Viola. No son contrataciones sencillas, pero hay optimismo en que ambos puedan sumarse en breve a la tropa de Juan Manuel Llop, ya que incluso el DT habló con los futbolistas y tienen la voluntad de llegar al club del Parque. Por el lado de Fontanini, milita en O'Higgins de Chile, donde aún tiene seis meses más de contrato, pero está buscando la desvinculación para llegar a Newell's con el pase en su poder. Es un zaguero con experiencia, que jugó en Atlético Rafaela y San Lorenzo, y que cubriría la baja del transferido Nehuén Paz. Mientras que el delantero que pretende el Chocho es Valentín Viola, un jugador que conoció cuando fue entrenador de Racing. Viola estará hasta el fin de semana en el país a la espera de cerrar su llegada al Parque. El atacante tiene el deseo de sumarse a la Lepra pero, en caso contrario, en los próximos días deberá viajar a Europa para incorporarse al Apollón de Chipre, entidad propietaria de su pase. En la gestión por Viola se está trabajando por un préstamo con cargo y opción de compra. Tanto Fontanini como Viola, en caso de sumarse, dejarán más que satisfecho a Llop en cuanto al armado del plantel, que ya incorporó a los volantes Hernán Bernardello (Montreal Impact) y Denis Rodríguez (River). Por su parte, el jueves llegó el contrato de Bologna de Italia para adquirir a Nehuén Paz y allí Newell's vende el 70 por ciento del pase que le pertenece, en una cifra cercana a los 800 mil dólares. El jugador no iba a renovar el vínculo en el Parque y este año quedaba con el pase en su poder. Por eso, la venta sirve para darle algo de oxígeno a la tesorería leprosa.