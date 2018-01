Creevy no sigue como capitán de Jaguares

La temporada de Jaguares sigue sumando novedades. La revolución que impuso Mario Ledesma junto a sus colaboradores trae más noticias ya que Agustín Creevy no seguirá siendo el capitán del equipo. La intención del staff es que el hooker pueda concentrarse sólo en el juego y por eso elegirá un nuevo nombre para asumir la responsabilidad en la temporada 2018. ¿Quién será el reemplazante? Todavía no está definido y la decisión aún no fue comunicada al plantel.El anuncio oficial se daría la próxima semana, antes del primer encuentro amistoso de la franquicia ante Argentina XV. Los candidatos, a priori, son Joaquín Tuculet, Pablo Matera y Juan Leguizamón. El fullback formado en Los Tilos, es uno de los que más recorrido tiene dentro del plantel y en el sistema, con 51 tests con la camiseta de Los Pumas, publicó el sitio www.espn.com.ar.La opción de Matera responde a su juventud y al liderazgo que transmite en el juego, en tanto Leguizamón es el jugador más experimentado que tiene hoy Jaguares y además cuenta con la confianza del staff por haber compartido cancha con ellos. Y más allá del hombre elegido para la función, una de las posibilidades que se barajan es copiar el sistema que utilizan las franquicias australianas de un capitán y dos co-capitanes, y en ese caso, se repartirían entre los tres nombres antes mencionados.