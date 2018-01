Otro futbolista complicado por violencia de género

Un nuevo caso de violencia de género sacude al fútbol argentino. Tras la denuncia que recayó sobre Wilmar Barrios y Edwin Cardona, jugadores de Boca, ahora se difundió un video en el que un hombre de Rosario Central insulta a un grupo de mujeres y agrede a una de ellas.El protagonista de estas imágenes es Fernando Tobio, actual marcador central de Rosario Central. Una mujer utilizó su celular para tomar el momento en el que el defensor esboza insultos hacia una persona con lentes y luego empuja a una de las integrantes de este grupo.Hasta el momento ningún dirigente de Rosario Central, ni el propio jugador, se manifestaron sobre lo acontecido a la salida de la cervecería Growler Garage, en el barrio Pichincha (Rosario).Tobio, de 28 años, inició su carrera en Vélez y luego fue transferido al Palmeiras. Tras poco más de un año en Brasil, recaló en Boca, donde consiguió tres títulos (dos torneos locales y una Copa Argentina). Desde el año pasado se desempeña en el Canalla.Pablo Lunatti sufrió la inseguridad en carne propia, cuando delincuentes ingresaron a su casa de Mar del Plata, mientras él, su esposa y sus hijos dormían en las habitaciones de arriba.El ex árbitro contó cómo fue la entradera: "Barretearon la reja y la puerta. Dormido, tres de la mañana, escucho un ruido. Pensé que era mi hijo y seguí durmiendo cuando siento que me abren la puerta de mi habitación en el primer piso, la abren y la cierran"."Veo una imagen que no me parece la de mis hijos ni de los amigos. Como tengo piso de madera, me levanto despacio, me asomo y veo que están cargando el televisor", agregó.El árbitro contó que "no podía reaccionar mucho" porque en la otra habitación estaba su hijo más chico durmiendo. "Una impotencia bastante importante. Hice la denuncia en la comisaría número 5", contó.