Quintero, colombiano para River

BUENOS AIRES, 20 (NA) - La dirigencia de River confirmó ayer que cerró la negociación para la incorporación del colombiano John Fernando Quintero, talentoso mediocampista que llegará el lunes a la Argentina para sumarse al plantel "Millonario". El volante ofensivo, de 25 años, llegará desde el Porto de Portugal para firmar un contrato a préstamo por doce meses, con una opción de compra.



PARA EL SUPERCLASICO

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, definió ayer la lista de convocados para el Superclásico amistoso del domingo en Mar del Plata, donde están incluidos los flamantes refuerzos Franco Armani y Lucas Pratto, aunque no serían titulares.

Dentro de los jugadores que viajarán a la ciudad balnearia bonaerense no está el uruguayo Rodrigo Mora, que se especulaba podía tener una opción de retornar al primer equipo, luego de ocho meses fuera de las canchas y su regreso efectivo en la pretemporada en Miami.

Gallardo colocará el mejor equipo disponible para el Superclásico. Esto excluye a Armani y Pratto desde el arranque, al menos, porque el cuerpo técnico está dosificando esfuerzos luego de su incorporación tardía a la pretemporada.

Respecto del delantero, Gallardo quiere que tenga unos minutos frente a Boca, para empezar a ganar ritmo de juego de cara al reinicio de la Superliga, frente a Huracán.

De no mediar inconvenientes, la formación será con Germán Lux; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta o Maidana, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Rafael Sánchez Borré e Ignacio Scocco.



COMPLICACIONES CON GOMEZ Y GAITAN

El presidente de Boca, Daniel Angelici, se reunió en Mar del Plata con el entrenador Guillermo Barros Schelotto para actualizar el mercado de pases, donde estiró la definición por el defensor Gustavo Gómez y admitió que la vuelta de Nicolás Gaitán es "casi imposible".

"Lo de Gaitán lo veo difícil, casi imposible. Lo de Gómez se va a definir la semana que viene", resumió escuetamente el presidente, en declaraciones a Radio "La 990".

En tanto, el DT al ser consultado acerca del equipo que pondrá en el mencionado partido dijo: "Todos los que están acá (en Mar del Plata) pueden jugar. A (Carlos) Tevez lo tengo en consideración. Será un partido de alto nivel, esos que marcan desde lo físico y futbolístico el nivel de cada equipo".

En cuanto al esquema del equipo, Barros Schelotto comentó: "Con la llegada de ´Wanchope´ (Ramón Ábila) podemos jugar con él de punta y Tevez más atrás. Vamos a ir viendo, a analizar cada entrenamiento y cada partido el rendimiento, tendremos en cuenta el rival y ahí vamos a decidir".