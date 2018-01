Buscan reducir "costos ocultos" del transporte

El Gobierno nacional firmó esta semana un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que aplica un proceso de digitalización y facilitación de trámites para el transporte de cargas en línea con lo que reclamaban las empresas del sector. "Esto ayuda a reducir tiempos muertos, que hacen a los “costos ocultos” de transportar mercadería. Se trata de un reclamo histórico de FADEEAC porque fomenta la competitividad del sector. Agilizar y facilitar los trámites relacionados con el transporte de cargas ayuda a reducir los altos gastos del sector ya que las demoras causadas por procedimientos engorrosos generan “costos ocultos” para las empresas que llevan sus camiones a la ruta", señaló la entidad que agrupa a distintas entidades de todo el país, entre ellas la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas de Rafaela (CETAR), que funciona en el ámbito del Centro Comercial e Industrial de esta ciudad."Se trata de aquellos valores que no son medibles ni trasladables al precio final del flete. El reciente Decreto 32/18 aporta a esa agilización, por lo que la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) entiende este paso como uno necesario para achicar costos, y así promover la competitividad del sector. El llamado “costo logístico” está conformado por factores diversos que pesan sobre el sector, en el que tener vehículos demorados por trabas burocráticas en puertos y pasos terrestres generan saldos negativos en la economía del transportista", remarcó la entidad."Estos números que habitualmente no se muestran se suman a otros indicadores que componen lo que cada empresa paga mes a mes, como el combustible, que en todo 2017 un 29 por ciento, lo provoca la disminución del consumo y la consecuente desaceleración de la actividad", agregó. "Reducir tiempos en el transporte de mercadería es una de las consecuencias esperables del flamante DNU, que aplica en varios órdenes del sistema público la implementación de expedientes electrónicos", explicó la entidad.FADEEAC coincide con el texto del decreto, en el que "se señala al proceso de digitalización como una herramienta para “una mejora en la productividad de las empresas y de la economía". Según estima la Federación, la agilización de los procedimientos relacionados con el transporte de mercadería por carretera, fundamentalmente en los pasos terrestres entre países, permitiría recuperar tiempo hasta ahora perdido y realizar hasta un 40% más de transacciones comerciales. "Estos beneficios están comprendidos en el sistema TIR que FADEEAC le presentó al presidente de la Nación en diciembre último, junto a autoridades de la Unión Internacional de Transportes de Carreteras (IRU). Es un acuerdo que reemplaza la documentación tradicional por herramientas electrónicas que unifican la información y permiten verificar la mercadería transportada y el origen del camión en pocos minutos", sostiene el comunicado.Si bien el decreto no implica la aplicación formal de esta metodología sí se acerca a ese objetivo, gracias al trabajo de la entidad nacional en la representación de las necesidades de las empresas de todo el país respecto de la agilización de los procesos. Los “costos ocultos”, sumados a otros más evidentes como la crecida del precio del combustible y el peso impositivo, complican el funcionamiento del autotransporte de cargas, fundamental en el engranaje de las economías regionales y la nacional. "FADEEAC ve con buenos ojos la reciente iniciativa ya que es un avance, aunque aún queda un camino por recorrer para que sea efectivamente rentable sacar los camiones a la ruta", concluye la entidad.