Aprobaron presupuesto por $ 506.796.502,54

En la víspera el Ejecutivo Municipal convocó a una sesión extraordinaria, prevista para las 11:30 y cuyo desarrollo generó especulaciones de toda especie -incluida una que señalaba que algunos ediles no darían quorum para impedir sesionar-, nada de lo aseverado aconteció, los ediles se presentaron todos, trabajaron en comisión hasta pocos minutos antes del inicio del encuentro y luego su realización se extendió, prolongadamente porque todos, en cada uno de los puntos considerados, dejaron sentado su parecer, llegando a tener más de una intervención en cada caso.Todo comenzó con el izamiento del pabellón nacional, tarea que llevó a cabo el concejal Carlos Gómez, seguidamente fue aprobada el acta del encuentro anterior.Leandro Lamberti fundamentó el proyecto de Ordenanza elevado por el Ejecutivo mediante el cual se establece las etapas del proyecto de urbanización y loteo con factibilidad técnica otorgada por Ordenanza 2647 y modifica los plazos para la concreción de las obras de infraestructura a cargo del loteador. Tras su presentación Lamberti sugirió derivar el proyecto a comisión para su análisis más profundo, propuesta que contó con el aval de sus pares.Acá tuvo ingreso un despacho de comisión sobre el proyecto de Ordenanza emanado del Ejecutivo Municipal estableciendo el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018. Leandro Lamberti destacó que " en virtud de muchas charlas y del trabajo a conciencia, el análisis profundo del tema, con la presencia de funcionarios, podemos estar presentando este despacho que tiene muchas modificaciones, muchas de las cuales surgen de ajustes en algunas partidas".Destacó que "algunas partidas se han reducido, por ejemplo la de la publicidad gráfica",.Tras la fundamentación Oscar Trinchieri hizo moción para pasar a un cuarto intermedio y constituirse en comisión, aprobado por todo el Cuerpo y dejando el recinto los ediles, para debatir en en la oficina del Bloque del Partido Justicialista.Al reanundarse el encuentro, Fernando Cattaneo, presidente del Cuerpo, manifestó que hubo consenso para efectuar algunas modificaciones, "al proyecto de presupuesto original que tiene que ver con lo siguiente: reducción de algunos recursos de transferencia de capital de la Administración Central Nacional", -mencionado los distintos proyectos abarcados en estas transferencias-, enfatizó además que se dispuso una reducción en el rango bienes de uso, que alcanza casi a los $ 110 millones.Finalmente hizo saber que el presupuesto municipal 2018 asciende a $ 506.976.502,54.Aunque el presidente puso a consideración para votar el proyecto María José Ferrero pidió la palabra y leyó una reflexión, en la que puso de relieve la tarea encarada desde el bloque para acompañar a la ciudad para satisfacer las necesidades del vecino, rescató la labor realizada en conjunto con los ediles, enfatizando que " queremos acompañar a la ciudad en el crecimiento de la misma", señaló que " el presupuesto del año anterior tenía proyectos interesantes que nunca se concretaron, desde nuestro bloque no pretendemos poner palos en la rueda pero presentamos dudas y quisimos analizarlos a fondo".Oscar Trinchieri volvió a pedir la palabra y destacó que " son muchas horas de trabajo que hemos generado aquí, esto me pone muy contento porque creo que estamos poniendo en marcha una mecánica diferente en el trabajo del Concejo Municipal, y en definitiva permite cumplir el objetivo más importante que tiene el Concejo que es el de controlar y obviamente y aportar al trabajo del Ejecutivo Municipal". "Hoy estamos brindando una herramienta para la tarea del Ejecutivo al aprobar el presupuesto. Sumándome a las palabras del concejal Lamberti y la concejal Ferrero, en el sentido de que hemos trabajado muy duro y se hicieron varias correcciones".Seguidamente pidió la palabra el edil Carlos Gómez, quien destacó que "hemos trabajado arduamente, muchas horas para el bien de la ciudad", tuvo términos de reconocimiento para la predisposición mostrada por los integrantes del Ejecutivo, especialmente el área de Economía.Seguidamente, Leandro Lamberti remarcó que "hemos encontrado un punto de equilibrio, donde luego de varias charlas en un ámbito de trabajo cordial".Por su parte Fernando Cattaneo rescató que "siempre estuvimos abiertos a consensuar un proyecto único", y destacó la tarea junto a sus pares.Todos los ediles se expresaron satisfechos por apoyo de funcionarios del Ejecutivo.Tras todas las exposiciones se pasó a votación saliendo un despacho favorable.Acto seguido fue autorizado el Ejecutivo municipal a solicitar un crédito con destino al Plan de Reconstrucción de Pavimento Urbano y Plan de Renovación de iluminación.Este proyecto fue fundamentado por el concejal Carlos Gómez, quien leyó el proyecto íntegro, haciendo saber que el mismo se basa en una herramienta puesta a disposición por el gobierno central, para que los municipios puedan ejecutar obras como las mencionadas.Antes de pasar a votación pidió la palabra Oscar Trinchieri quien señaló que la "reconstrucción del pavimento es una obra absolutamente prioritaria y emblemática y para los sunchalenses", destacó que "puse reparos acerca de esta novedosa forma de financiamiento, a través de un préstamo del Banco Nación, en esta oportunidad el bloque Vecinalista está acompañando", mostró sus dudas por la tasa que es la misma que aplicarían a cualquier vecino - sin ningún subsidio- y para su otorgamiento se exige que a modo de garantía la coparticipación del gobierno provincial. Finalmente señalo´que "autorizamos a gestionar el préstamo pero no firmamos un cheque en blanco".Por su parte María José Ferrero reconoció que "es necesario que se lleve adelante la obra, pero como dice el concejal Trinchieri, no queremos comprometer el bolsillo del ciudadano, autorizamos la gestión, pero está el compromiso de todos de controlar todos los aspectos, antes que se firme el acuerdo".Por su parte Leandro Lamberti enfatizó que "se trata de una herramienta que el gobierno nacional pone a disposición de manera novedosa para que los municipios ejecuten obra pública".La concejal Andrea Ochat señaló que "indudablemente los tiempos van cambiando la ciudad va creciendo y las gestiones municipales ya no solo se reducen a alumbrado, barrido y limpieza, por el contrario, con los recursos del municipio es muy difícil hacer frente a las obras que necesitan los vecinos, por lo cual es necesario generar nuevas herramientas, como la toma de deudas para concretar las obras" se mostró a favor de gestionar.Por su parte Gómez destaco´que hay muchas cuadras que ya se han hecho, y otras están preparadas para que pase la carpeta asfáltica, enfatizó el compromiso de su bloque para tramitar todo lo que se necesite para las aclaraciones que correspondan en cuanto a la gestión de este préstamo.Fernando Cattaneo agregó que esta obra "tiene que convertirse en la obra emblemática del Municipio". También señaló que los ediles han prestado mucha atención y han tomado los recaudos necesarios para que al proyecto original, presentado por el DEM, darle el marco de garantía para no generar un cheque en blanco.Oscar Trinchieri, más adelante, destaco que se hizo un esfuerzo para generar un discurso único para transmitir a los vecinos la conveniencia de asumir el compromiso de abonar su contribución por mejoras.Finalmente el despacho mereció la aprobación de todo el Cuerpo.Fue girado a comisión un proyecto de Resolución presentado por el Cuerpo Colegiado, cuya autoría Corresponde a Fernando Cattaneo y tiene la adhesión de sus pares. Por el mismo se adopta el Reglamento para el Registro, Gestión, Archivo y Publicidad de los expedientes administrativos y parlamentarios.Cattaneo remarco´que se trata de dotar de estructuras administrativas, buscando la modernización del Estado'.En tal sentido recordó una nota que tuvo ingreso en el Cuerpo legislativo, relativa a un operativo de control de alcoholemia, repudió la viralización que tuvo el tema. Por otra parte enfatizó que se debe evaluar si afecta la intimidad de las personas afectadas, mostró preocupación por la situación y manifestó la necesidad de tratar de evitar el uso indebido de la información pública de terceros.La edil María José Ferrero dijo que no fue intención lastimar la moral de nadie el objetivo es que se cumplan las normas.Trinchieri, por su parte se sumó a las consideraciones de Cattaneo y remarco´que no se pretendió que se generen este tipo de situaciones, Se mostró inclinado a escuchar las posiciones y remitir al Ejecutivo, que es el responsable de hacer cumplir las normas'.Lamberti manifestó que esa notificación generó una nota al Ejecutivo para que informe acerca de los procedimientos.Finalmente fue aprobado el Presupuesto para el Ejercicio 2018 del Concejo Municipal, el que asciende a la cifra de $ 7.781.174,05