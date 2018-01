Son locales Atlético y el "9"

Llega el momento de la reanudación de la Liga Provincial de Básquetbol. Este viernes se jugará la octava fecha, la primera de la segunda rueda de esta Copa Santa Fe, tras un receso de un mes.

Los equipos rafaelinos intentarán mejorar lo hecho en la ronda inicial, siendo locales esta noche Atlético y 9 de Julio, mientras que Ben Hur jugará de visitante el domingo. La Crema recibirá en uno de los Interzonales a El Tala de Rosario, desde las 21.30 en el gimnasio Lucio Casarín; en tanto que 9 de Julio será anfitrión de Alma Juniors de Esperanza, en el mismo horario en el Centenario. BH se presentará en Villa Trinidad ante Libertad en la jornada dominical.

En cuanto a las aspiraciones de clasificar entre los cuatro primeros de cada zona que avanzarán a los play offs, Atlético es el que mejores opciones tiene, más allá de no haber terminado la primera rueda en puestos de clasificación. Con récord de 3-4 sabe que haciéndose fuerte de local tiene un buen porcentaje para lograrlo, de allí la trascendencia del duelo ante los rosarinos.

La dificultad para la escuadra de Marcelo Miretti será la ausencia por lesión (esguince de tobillo) del base Luciano García. En cambio, se producirá el debut de Nicolás Rodriguez, que llegó para ocupar la ficha de Mariano Ceruti.



EN EL "9"

Por el lado de 9 de Julio, cerró la primera rueda último en la zona B con un triunfo y seis derrotas. En su última presentación con María Juana había sufrido una dolorosa derrota por un solo punto como local. El elenco de Jorge Chiabotto sumó al pivot Rafael Curti para este tramo de la competencia.

El duelo ante Alma Juniors será una medida para ver si el León puede dar un salto en su nivel y tratar de acercarse al cuarto puesto de la Zona.



TODA LA FECHA

Zona A: viernes a las 21.30 Almagro de Esperanza vs. Temperley de Rosario; Atlético Sastre vs. Atlético Carcarañá; Brown de San Vicente vs. Argentino de Firmat. Interzonal: Central San Javier vs. Racing de San Cristóbal.

Zona B: viernes a las 21.30 9 de Julio de Rafaela vs. Alma Juniors de Esperanza (Adrián Parmit y Lucas Chaparro); Campaña de Carcarañá vs. CACU de Ceres; Atlético María Juana vs. Platense de Reconquista. Interzonal: Atlético de Rafaela vs. El Tala de Rosario (José Zweifel y Nicolás Cecchetti).

Zona C: Ceci de Gálvez vs. Trebolense; Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Sport Cañadense.

Zona D: Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Sportsmen Unidos de Rosario; Adeo de Cañada de Gómez vs. Almafuerte de Las Rosas; Atlético San Jorge vs. Unión de San Guillermo.

Domingo a las 20.30: Zona C, Libertad de Villa Trinidad vs. Ben Hur de Rafaela (José Zweifel y Esteban Arévalo).



LAS POSICIONES

Zona A: Brown 13 puntos; Temperley 12; A. Sastre 11; A. Carcarañá, Argentino, Racing y Almagro 10.

Zona B: Platense 14 puntos; Alma Juniors 12; Campaña y El Tala 11; María Juana y CACU 9; 9 de Julio 8.

Zona C: Sport Club 14; Ceci 11; Talleres y Central San Javier 10; Trebolense y Libertad 9; Ben Hur 8.

Zona D: Unión San Guillermo 12 puntos; ADEO, Sportsmen, San Jorge 11; Atlético Rafaela 10; Almafuerte y Rivadavia 9.



LIBERTAD EN CORDOBA

Esta noche tendrá continuidad la Liga Argentina, con la presentación de Libertad de Sunchales en Córdoba ante Barrio Parque. El encuentro dará inicio a las 21.30 con el arbitraje de Julio Dinamarca y Guillermo Grondona. Los sunchalenses están invictos en la segunda fase luego de dos cotejos.