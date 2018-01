Daniel Bertona, el rafaelino que colecciona la revista "El Gráfico"

“Será la primera vez que la revista El Gráfico no cubrirá un mundial. Es una pena porque realmente los que somos coleccionistas y estamos en diferentes foros argentinos y norteamericanos estábamos por festejar sus 100 años dado que su primera salida fue el 30 de abril de 1919". Así comenzó expresándose Daniel Bertona en una entrevista que le realizó Radio Rafaela, con motivo de ser este rafaelino coleccionista de la popular revista deportiva, la cual anunció que dejará de ser publicada.

"Arranqué en el año 2010, yo soy fierrero y viviendo en Buenos Aires quise empezar a coleccionar todo lo de las 500 millas, lo más completo estaba en los números de El Gráfico a partir del año 1926. Después conseguí todas las tapas desde el 1926 al 1975, después cada vez me fui entusiasmando más y empecé con las previas y post carreras. Hasta el año 1930 era muy importante las 500 Millas tanto en Argentina y en Sudamérica, ya que dos meses antes se empezaba a hablar de esa carrera, y dos o tres números posteriores estaban los comentarios, las fotos de los ganadores. Era una gran cobertura en ese momento. El Gráfico siempre fue semanal. Al principio salía los sábados. Las carreras acá eran los domingos así que teníamos que esperar el número posterior que llegaba en el tren expreso. El Gráfico tiene variantes: los primeros años era una revista dedicada a la actualidad, tipo Radiolandia. Los primeros 15 números eran tipo tabloide. Del 16 en adelante sale con el formato revista que se fue achicando por diferentes crisis. Fue escandaloso para su época porque en las primeras 23 tapas hay 23 mujeres y algunas en trajes de baño. Muy osado para la época. El Gráfico se llama así por su homónimo inglés reportero gráfico. Su fundador fue un uruguayo de apellido Vigil, que vino a la Argentina, a quien continuó Constancio C. Vigil. A fines del '30 aparece la revista Goles, era de tamaño más chico y costaba la mitad. A El Gráfico lo podían comprar las clases pudientes y a Goles las trabajadoras".

Continuando su relato sobre la historia de la revista, sostuvo luego: "La cantidad de números varía de acuerdo a las décadas, por ejemplo en los años '23 al '25 hubo una gran crisis internacional por lo que entonces no superaba la tirada los 250 mil ejemplares. En otros años 500 mil era una tirada normal. Hasta el año '29 las tapas eran en blanco y negro, pero a partir del '31 para poder volver a competir y ganarle a la crisis empieza a salir la tapa color. No nos olvidemos que llegaba y tenía corresponsales en Sudamérica. Tenemos 52 semanas al año, tapas importantes en una revista son entre 4 y 6. Lo destacado del año que puede ser un Mundial, un Panamericano, el Campeonato local. Está la tapa del equipo, del goleador del equipo, del goleador del campeonato. No todas las revistas valen lo mismo. Hay 4, 5, 8 revistas, cada una tiene su valor para el coleccionista. Diferentes los años del mundial, donde las 4 tapas del mundial, una previa y una posterior. Al ser un medio tan importante hasta el año '72 la tapa era monotemática, salía una sola persona. El que salía era un crack. Muchos jugadores se peleaban por la tapa porque les incrementaba el valor de su transferencia o venta afuera. En el año 1933 se hizo la primera alusión a las barras bravas. La tapa está partida en dos triángulos. Está la bandera de Boca y la de San Lorenzo. Un homenaje premonitorio a las hinchadas. El primer número a un deportista de automovilismo fue en abril del año 1921, Nº 97 donde Udaondo gana una carrera organizada por el Automóvil Club. Hasta ese momento había Turf, Leguisamo ha salido en varias tapas, boxeadores la pelea de Dempsey fue muy cubierta, los pedestristas, mucho deporte amateur. Muchos de los grandes pilotos que venían a correr en las 500 Millas habían empezado a correr en moto. O sea que fueron tapas dos veces en motos y automovilismo".



CONSERVACION

"Uno trata -siguió Bertona- de conseguir el mejor ejemplar, los tengo en cajas alejados de la humedad y tengo un producto que me recomendó Hector Moietta del Archivo Histórico Municipal, que me asesoró y me dio las primeras indicaciones. El Gráfico sufrió una crisis, sabíamos que algo iba a cambiar. En el año 2003 pasa de semanal a mensual, y la última tapa de automovilismo fue en septiembre de 2011, donde salió Sebastian Vettel. A partir de 2011 sólo salieron tapas de fútbol. Hasta el año '62 salía una persona, después con una viñeta vertical del lado izquierdo con varios títulos de notas".



LA MAS DIFICIL

"Francisco y Angel Marelli que ganaron un Gran Premio Argentino y salieron en tapa, la número 295 y no la puedo conseguir. Tengo desde la 97 del año 1921 hasta Sebastián Vettel del año 2011 que es la número 4.414, tengo 1.583 tapas de automovilismo. Y me faltan 7 desde el año 1919 al 1923. Son incunables. La mayoría de la gente tiene del año '40 en adelante. Tengo la tapa de las 300 Indy firmada por Carlos Pairetti. No hubo piloto argentino importante que no haya venido a Rafaela. Los porteños nunca creyeron que Atlético pudiera estar a la altura de un evento de semejante envergadura y tal vez no le dieron la cobertura que merecía. Siempre quise ubicar en Rafaela por la importancia que tiene la ciudad a un rafaelino que tenga la colección desde el número 1. Había un señor que vivía detrás de la Rural que tenía la colección entera. Pero era de Ataliva. En Humberto Primo había un coleccionista que tenía la colección entera que la compró Guillermo Andino, cuyo padre escribía en El Gráfico. En Sunchales hay un señor que la tiene a partir del año '40. En San Carlos un señor la tiene a partir del '37. En San Francisco alguien donó la colección de El Gráfico a una Biblioteca Popular, yo me contacto con la gente de la Biblioteca para saber qué revistas tenían desconociendo que El Gráfico tenía un buscador de tapas, han digitalizado de la primera a la última".



SENSACION

"Siento mucha tristeza -continuó Bertona-, hoy lo digital ha cambiado todo y lamentablemente generaciones de chicos se van a perder la historia gráfica del deporte. Era tan importante la revista que se hacia también en Córdoba y hay un yerro famoso con la pelea de Cassius Clay con George Foreman, en Córdoba dan por ganador a Foreman y la tuvieron que retirar. Hicieron 120 mil ejemplares que salían para el norte del país.

Hay solo tres tapas de motonáutica. Desde el 40 al 45 por la Segunda Guerra no había deporte motor, entonces corrían en lancha. Agarraban motores de los Ford 8 y los ponían en lancha. Hay una tapa de Juan Gálvez que no solo ganaba en Turismo Carretera sino también en lancha. Cubrieron hasta deportes alternativos. Los números varían de acuerdo a las diferentes crisis. Tuvieron que hacer una nueva tapa, la del Mundial del '86 porque llegó al millón de ejemplares vendidos. Se pasó de un millón, o 500 mil de media, a nada, por el avance de la tecnología".