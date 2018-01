Turno simple para Atlético

Tras la igualdad 1 a 1 ante Patronato en Paraná en el primer amistoso disputado el miércoles, el plantel de Atlético de Rafaela continúa llevando a cabo su pretemporada con vistas a la reanudación de la segunda parte de la Primera B Nacional pactada para el 4 de febrero, donde la Crema defenderá la cima en la lejana Puerto Madryn ante el local Guillermo Brown.

Los jugadores que entrena Lucas Bovaglio, quien quedó muy conforme con lo mostrado por sus dirigidos en la capital entrerriana, entrenaron este jueves por la tarde en el predio del autódromo, donde realizaron trabajos físicos y con pelota, preparando, de esta manera, el segundo ensayo, que será mañana desde las 9 en Rosario ante el Newell’s del Chocho Llop, ex DT de los rafaelinos.

Teniendo en cuenta el buen funcionamiento que mostró el equipo ante el “Patrón” y que no hubo futbolistas lastimados, es probable que el entrenador rafaelino repita el mismo equipo ante La Lepra y le siga dando rodaje a los mismos 11 nombres, y que sería, de no mediar algún inconveniente de última, el mismo que se perfila para visitar en la reanudación de la PBN al conjunto patagónico.

El conjunto albiceleste volverá a entrenar este viernes por la mañana en el autódromo y a la tardecita-noche viajará rumbo a Rosario para disputar dos partidos de 70’. Precisamente, anoche Newell’s jugaba un amistoso ante Banfield con mayoría de titulares, con lo cual es probable que ante los rafaelinos presente un mix.

Luego de este compromiso, el miércoles por la mañana, en nuestra ciudad, la Crema recibirá a Libertad de Sunchales en lo que podría significar el tercer y último amistoso previo al largo viaja a la provincia de Chubut.