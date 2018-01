Mar Chiquita y el Hotel Viena

Para las vacaciones del verano 1939/40, mi padre había alquilado un lindo chalé en la ribera de la Laguna Mar Chiquita, lugar al que se desplazó toda la familia cuando acabaron las clases. Yo era la primera vez que iba hacia allí, así que fue una feliz experiencia. Anteriormente mis padres habán viajado varias veces hacia la Laguna.El viaje fue una peripecia ya que el mal estado de los caminos (no había pavimento) y la lluvia nos obligó a pernoctar en un pueblo y a alojarnos en el lugar hasta que mejoraron las condiciones climáticas. Al día siguiente llegamos a la Laguna: fue impresionante comprobar sus enormes proporciones. La casa estaba ubicada sobre una calle de tierra que la separaba de la Laguna y hacia ella debíamos bajar por una rústica escalera de piedras. La posterior inundación hizo desaparecer todas las casas de esa zona, de las cuales no ha quedado ningún vestigio. Apenas acomodados y con nuestros trajes de baño, nos dispusimos a dar nuestra primera zambullida. Una larga escalera nos separaba de la calle hasta el nivel del agua, según muestra la fotografía. El primer descubrimiento fue comprobar que nos manteníamos a flote sin ningún esfuerzo, el segundo fue darnos cuenta del escozor que nos provocaba la sal en nuestros ojos y al salir del agua, notar que en nuestras orejas había suficiente sal como para adobar una ensalada.Al atardecer, un inesperado espectáculo, cientos y cientos de flamencos rosados volando a muy baja altura y en perfecta formación, posiblemente volviendo a sus nidos para pasar la noche. A dos cuadras de nuestro alojamiento estaba el majestuoso Hotel Viena que pudimos ver muchas veces desde las ventanas, salones con espejos, alfombras y lámparas, creaban un ambiente de lujo y magnificencia pocas veces visto. Poco a poco nos fuimos enterando de algunos detalles del hotel: por ejemplo que todos sus empleados eran de Buenos Aires y que sólo sabían hablar alemán, que el hotel tenía su propia usina, con aparatosos y enormes motores que años después pudimos ver. En esa época se comentaba que venían los alemanes a probar las aguas curativas de Mar Chiquita y hasta se rumoreaba que el propio Hitler había venido para aprovecharlas. Había en ese tiempo unos botes llamados “flotadores” con los cuales se podía recorrer la Laguna y algunos se arriesgaron hasta pretender llegar a una lejana isla que se perfilaba en el horizonte.Mis hermanas salían después de cenar e iban al Hotel Marchetti donde generalmente una orquesta de Rafaela, amenizaba los bailes muy concurridos por todos los turistas que veraneaban en la zona. Recuerdo que unos de los músicos que muchas veces estuvo en el Hotel Marchetti fue Remo Pignoni con su orquesta. Los que eran infaltables, sobre todo al atardecer eran los mosquitos, que en nubes vigorosas, nos asediaban. Usábamos Citronela para proteger nuestra piel torturada por las picaduras. Para espantarlos se hacían fogatas en los patios para que el humo los alejara sin demasiados resultados. Digo mosquitos cuando en realidad quienes picaban a mansalva eran las hembras ya que necesitan nuestra sangre para alimentar sus crías.En ese entonces era muy común emplear el barro del fondo de la laguna para untar el cuerpo, sobre todo aquellas partes más afectadas por el reuma o la artrosis. Se lo dejaba secar exponiéndose al sol y luego la misma agua de la laguna dejaba el cuerpo limpio otra vez. Creo que era muy beneficioso, ya que pude comprobar que el barro, en frascos -acondicionados convenientemente- se vendía en las farmacias del pueblo. Hoy todo ha cambiado. El agua ya no tiene sal debido a que el río Dulce desagua en la Laguna Mar Chiquita. Esto ha dado lugar a la presencia de pejerreyes fruto de la siembra de ejemplares que se hicieron en el dique de Río Hondo. Los cardúmenes se han ido desplazando hacia otros lugares. El Hotel Viena ya no es lo que era: ahora es un centro cultural al que concurren los turistas para disfrutar de algún espectáculo musical. Tampoco existen ya los voraces mosquitos y los rosados flamencos que poblaban los atardeceres se han desplazado hacia sitios menos concurridos. Tampoco se ven ya los flotadores que eran nuestro entretenimiento en los días de vacaciones. Sigue existiendo el Hotel Marchetti a pesar de que sufrió los avatares de la inundación como tantos otros. Hoy un nuevo y magnífico hotel llamado Ansenuza instalado en las orillas de la Laguna, promete excelente descanso a los turistas que en gran número han venido a pasar sus vacaciones. Sólo para el que le gusta la Historia quedan los recuerdos de lo que acabo de contar.