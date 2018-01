Empieza la primera fase

Una nueva edición de la Copa Argentina comenzará este viernes con los partidos de ida de la Primera Fase eliminatoria A que involucra a los 32 equipos más destacados del Torneo Federal A durante el segundo semestre de 2017 y que se disputará desde hasta el próximo domingo 21 de enero. En tanto, los encuentros de vuelta se llevarán a cabo entre el martes 23 y miércoles 24 de enero mientras que los clubes del Torneo Federal B iniciarán su participación el fin de semana siguiente.

La Primera Fase eliminatoria A arrancará hoy con 12 partidos mientras que habrá tres encuentros el sábado 20 y uno el domingo 21, luego se jugará la vuelta, se disputará la Segunda Fase y, al término de esta etapa, se conocerán los ocho clubes que representarán a la categoría desde los 32avos. de Final. En cambio, la Primera Fase eliminatoria B tendrá su inicio el próximo sábado 27 de enero, contará con la participación de 16 equipos del Torneo Federal B y se llevarán a cabo dos instancias con cruces de ida y vuelta y los cuatro conjuntos que la superen representarán a la divisional en la Fase Final de la Copa Argentina. Los equipos Sol de Mayo de Río Negro, Deportivo Camioneros, San Martín de Formosa y Racing de Córdoba, que lograron el ascenso al Federal A a fines de 2017, afrontarán la competencia como clubes del B, ya que en dicha divisional lograron la clasificación a la Copa.

El representante de la Liga Rafaelina en esta instancia será, una vez más, Unión de Sunchales, que luego de un mal inicio en el Federal A, realizó una estupenda segunda rueda donde logró clasificarse casi por la ventana a la Zona Campeonato. Esto le permitió al Bicho verde lograr la clasificación a este certamen por meterse entre los mejores de la primera parte del Federal A. Su rival para hoy, desde las 20:30 y con el arbitraje del santafesino Adrián Franklin, será Sportivo Las Parejas como visitante. La formación que conduce Adrián Tosetto mantuvo el plantel que finalizó jugando el 2017, ya que no hizo incorporaciones y tampoco sufrió bajas. Cabe recordar que el partido revancha se jugará el martes 23 a las 21 en Sunchales, siendo el rosarino Nazareno Arasa el juez principal. El ganador de esta llave se enfrentará en la próxima instancia con el ganado de Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Estudiantes (Río Cuarto). Los restantes partidos de hoy son los siguientes: a las 17:30, Unión de Villa Krause (San Juan) - Sportivo Desamparados (San Juan) y CSD San Jorge (Tucumán) - Altos Hornos Zapla (Palpalá); a las 18, Sansinena (General Cerri) - Villa Mitre (Bahía Blanca) y Juventud Unida Universitario (San Luis) - Gimnasia (Mendoza); a las 21, San Lorenzo de Alem (Catamarca) - Central Córdoba (Santiago del Estero); Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) - Gimnasia de Concepción del Uruguay (Entre Ríos); Douglas Haig (Pergamino) - Defensores de Villa Ramallo (Buenos Aires) y Sportivo Belgrano (San Francisco) - Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba); a las 21:30, Cipolletti (Río Negro) - Deportivo Roca (General Roca); Independiente (Neuquén) - Ferro Carril Oeste (General Pico) y Rivadavia (Lincoln) Alvarado (Mar del Plata); mañana, a las 17, Sportivo Patria (Formosa) - Crucero del Norte (Garupá); a las 18, Huracán Las Heras (Mendoza) - Deportivo Maipú (Mendoza) y a las 19, Chaco For Ever (Chaco) - Sarmiento de Resistencia (Chaco); domingo, a las 17, Juventud Antoniana (Salta) - Gimnasia y Tiro (Salta).



ELIMINATORIA B

Sol de Mayo (Viedma) - Deportivo Rincón de Los Sauces (Neuquén); Ferrocarril Sud (Olavarría) - Racing (Olavarría); Deportivo Camioneros (General Rodríguez) - Independiente (Chivilcoy); Atlético San Jorge (Santa Fe) - Deportivo Achirense (Entre Ríos); Racing (Córdoba) - Sarmiento (Leones); Huracán (San Rafael) - Sportivo Peñarol (San Juan); San Martín (Formosa) - Sol de América (Formosa) y Central Norte (Salta) - Atlético Pellegrini (Salta).