El Papa Francisco agradeció "la presencia de tantos peregrinos de los pueblos hermanos de Bolivia y Perú -y no se pongan celosos- especialmente de los argentinos, que son mi patria". "Gracias a los hermanos argentinos que me acompañaron en Temuco, en Santiago, acá, en Iquique", dijo el papa, que con este ha realizado seis viajes a América Latina y todavía no ha vuelto a su país.