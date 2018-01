Retienen motos sin luces ni papeles

Siendo las 00:30 de la madrugada de ayer, en momentos en que el jefe y subjefe de Unidad, Fabián Forni y Domingo García, recorrían la jurisdicción de la Comisaría 2ª, al hacer paso por Bv. Roca al 800, procedieron al chequeo de una moto Honda Titan 125 cm3, conducida por un hombre mayor de edad de este medio, y constataron que la moto en cuestión no contaba con luces para circular, por lo que se procedió a alertar a personal de Protección Vial y Comunitaria, quienes labraron el acta de infracción y retuvieron el referido rodado.En otro accionar policial en la ciudad de Frontera, en la intersección de calles 100 y 5 se procedió a la retención del motovehículo marca Mondial Dax 70 c.c., que era conducido por un hombre de 25 años domiciliado en esa ciudad; y de otra moto marca Appia City Plus 110 c.c. que era guiada por un menor de edad, ya que ambos rodados no contaban con ninguna documentación. Las motos fueron trasladadas al depósito municipal con colaboración de personal de tránsito.Personal policial recuperó una motocicleta marca Honda Biz sobre la que pesaba pedido de secuestro.La misma fue hallada en zona rural de la localidad de Vila en momentos que se desarrollaban recorridas por el lugar en forma conjunta entre efectivos policiales de las Comisarías Nº 10 de Vila y Nº 8 de Santa Clara de Saguier.Tras constatar que se trataba de un motovehículo denunciado como sustraído, se procedió a su secuestro y traslado a sede policial de la Comisaría Nº 10 de Vila.