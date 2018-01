Amsafe: duras críticas al Gobierno nacional

El principal gremio docente de la provincia de Santa Fe cuestionó duramente al Gobierno nacional por el decreto que modifica las condiciones para convocar a la paritaria nacional encargada de discutir la política salarial de los maestros. De esta manera se sumó a las críticas efectuadas por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y otros gremios como Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP).

Amsafe, cuya titular es Sonia Alesso, también a cargo de la CTERA, no ahorró críticas al Ministerio de Educación de la Nación por esta medida publicada ayer en el Boletín Oficial.

En tanto, CTERA repudió "la decisión unilateral y arbitraria del Gobierno Nacional" de modificar las condiciones de la Paritaria Nacional Docente, y advirtió que se pretende generar "un sistema con más desigualdad entre las provincias". "Se pretenden limitar las discusiones salariales a cada jurisdicción, sin tener la posibilidad de que se discuta a nivel nacional el piso mínimo ni las condiciones generales para un proceso de recomposición salarial del sector", se quejó el sindicato mayoritario de docentes.

Denunció que se busca "generar un sistema con más desigualdad entre las provincias y con derechos diferenciales al interior del conjunto de los trabajadores". "Si el Gobierno cree que nos va a amedrentar con estas medidas arbitrarias y persecutorias, lo único que va a lograr es fortalecer el espíritu de lucha de todos los docentes argentinos para seguir peleando contra este neoliberalismo", planteó.

CTERA se expresó de esa forma en un comunicado firmado por su secretaria general, Sonia Alesso, y el secretario adjunto, Roberto Baradel. El sindicato también ratificó que Alesso y el jefe de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, presentarán una denuncia en la OIT y la Internacional de la Educación "frente a este nuevo ataque del Gobierno a los derechos de los trabajadores de la educación".



AMSAFE

En el comunicado firmado por Alesso y el secretario adjunto de Amsafe, José Testoni, Amsafe consideró que "un decreto del Jefe de Estado, no puede derogar facultades otorgadas a través de una ley del Congreso de la Nación, esta decisión intempestiva de Mauricio Macri, profundiza el deterioro del estado de derecho en nuestro país, que estamos padeciendo desde el inicio de su gobierno, pero no nos sorprende porque está en sintonía con su política de favorecer a los sectores más concentrados de la economía en detrimento de las grandes mayorías".

Asimismo, remarca que "la CTERA, de la que Amsafe forma parte desde su fundación es la entidad con mayor representatividad del sector, con presencia mayoritaria en las 24 jurisdicciones nacionales, no cabe la más mínima duda, y que el ataque a la CTERA, no es casual dado su rol de referencia para millones de trabajadores del país, que por capacidad de movilización y lucha ha demostrado en sus 40 años de vida".

Además, subraya que "este decreto no cuenta con el beneplácito ni el consenso de ninguna organización sindical docente con las que nos pretenden enfrentar, ni se ajusta a derecho en lo referido a las leyes de paritaria nacional, ya que por Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y por el Decreto 457/07 fueron conferidas a las organizaciones sindicales de la docencia nacional, de acuerdo a su representatividad, la facultad de discutir en el ámbito de negociación colectiva, el Salario docente nacional, entre otra gran cantidad de funciones".

En el punto 6 del comunicado enfatizó que "todas estas decisiones son tendientes a poner un techo a la paritaria docente para bajar el salario real de los trabajadores de la educación". Agrega que la medida del Gobierno nacional "modifica el art. 6to del Decreto 457/07, eliminando la posibilidad de abordar la "Retribución mínima docente", suplantándolo por un agregado que establece que tal salario no puede ser "inferior al veinte por ciento (20%) por encima del salario mínimo vital y móvil vigente", con lo cual elimina de cuajo la discusión salarial de la paritaria nacional vigente".

Por último, advierte que el gremio de los docentes de escuelas públicas santafesinas "se pone en estado de alerta para estar junto a CTERA en las acciones que defina realizar en resguardo del salario, y los derechos de todos los que integramos el colectivo docente nacional".