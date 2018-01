La grúa le llevó el auto, se lo devolvieron desmantelado

Un estudiante entrerriano nunca se imaginó que su auto podía desaparecer de la puerta de su casa y aparecer desmantelado en un predio municipal. La insólita historia ocurrió la semana pasada en la ciudad de Esperanza, publicó El Litoral de Santa Fe.Según relató el propio damnificado -llamado Federico Cis, se fue de Esperanza para pasar las fiestas junto a su familia en la provincia de Entre Ríos y dejó su auto, un Renault Clio, estacionado en la puerta de la casa esperancina. Tras los festejos, volvió a Esperanza y se topó con la desaparición del auto.Ante este panorama, comenzó a consultar a los vecinos y le dijeron que una grúa de la municipalidad lo llevó. “Lo levantaron supuestamente porque estaba mal estacionado o en estado de abandono, pero el auto estaba en marcha”, aclaró el damnificado en declaraciones a medios locales.“Fui a la oficina de tránsito para averiguar qué es lo que tenía que hacer para retirarlo. Me dijeron que tenía que contratar un seguro, lo pagué, llevé lo papeles y pagué las multas. Cuando fui a retirarlo, el auto estaba totalmente desmantelado en el Limpes, lugar que no está habilitado para llevar autos secuestrados”, detalló a Play Televisión.A raíz de esta situación, el perjudicado publicó las imágenes en redes sociales para alertar de lo sucedido. “Le falta todo: ruedas, ópticas, partes del motor, batería, asientos; me rompieron vidrios, el estéreo… el auto estaba completo. Estoy muy enojado”, dijo.Alfonso Gómez, secretario de Gobierno de la ciudad de Esperanza, aseguró que, “desde el municipio se hará todo lo necesario para reparar este error en toda su dimensión, las acciones hacia adelante que ya comenzamos a realizar son la denuncia policial por robo y el inicio de una investigación interna para saber qué y cómo paso”.Además, el funcionario esperancino agregó: “También instruimos a Fernando y a su abogado sobre los pasos administrativos a seguir para hacer viable rápidamente la evaluación que se debe hacer para reparar los daños sufridos por el vehículo”, cerró.