Trabajo en Rafaela

Hay 9.000 rafaelinos que tienen problemas laborales, suma conformada por los directamente desocupados que son el 8,1% de la población económicamente activa que explica el 50,3% del total de la población de la ciudad estimada en 103.000 habitantes, mientras que la subocupación subió al 10%. Datos centrales del relevamiento realizado por el ICEDeL con una encuesta efectuada sobre 690 viviendas, con 695 hogares y 2.039 personas encuestadas, de las cuales 1.759 de 10 años o más y 280 menores de 10 años, y que fue conocida el mes anterior, pero que de todos mantiene la actualidad de su análisis, cuando el trabajo es una de las razones principales de preocupación de la gente, por supuesto detrás de la inseguridad, que es la primera causa en toda la Argentina, con amplia diferencia sobre el resto.Tomando la población citada, el 8,1% de desocupados constituye unas 4.000 personas, en tanto que los subocupados llegan a 5.000, siendo aquellos que aunque trabajan lo hacen en menor cantidad de tiempo del que desearían, sean en horas o días de actividad. Si se compara con este mismo relevamiento pero de 2016, el desempleo bajó de 9,4 al citado 8,1% lo que es importante, pero en cambio se compensa con la suba de 8 a 10% de los subocupados, razón por la cual la situación continúa siendo similar.De tal modo, el 18,1% del total del 50,3% que compone la población económicamente activa tiene problemas de trabajo, recordándose que si bien los números y las estadísticas son fríos y no dicen mucho vistos de ese modo, se trata en cambio de personas y familias que sufren las consecuencias. Si consideramos que son 9.000 vecinos los que integran esa franja de afectados, tanto no disponiendo de un empleo como contando con el mismo pero con menos de 35 horas semanales de labor, lo cual disminuye notoriamente los ingresos.Otro dato significativo a tener en cuenta de este relevamiento del mercado laboral de nuestra ciudad es que se redujo la cantidad de ocupados bajo relación de dependencia, trasluciendo que una parte importante de los empleos creados el último año corresponden a cuentapropistas, alcanzando un muy alto 25,5%, mientras que el 63,3% de los jóvenes, el 69,9% de las mujeres y el 53% de aquellos con menor nivel de instrucción son quienes encuentran las mayores dificultades para encontrar trabajo. Creció además el desempleo entre los adultos mayores, en un 18%.Varios de los denominadores registrados en esta encuesta, o bien que se desprenden de los datos volcados en la misma, son comunes con la encuesta nacional del mercado del trabajo. Es decir, lo que sucede en Rafaela es una muestra de todo el resto, casi sin diferencias en cuanto a los sectores afectados, siendo por ejemplo los jóvenes los que mayores obstáculos encuentran para incorporarse al ámbito laboral, al igual que las mujeres, junto a los de bajo nivel de instrucción, debiéndose conformar estos últimos con trabajos de muy baja calidad, casi siempre manuales y de nivel auxiliar. Se visualiza también la incorporación más amplia a esta perspectiva de inconvenientes para acceder a un empleo por parte de los adultos mayores, quedando de tal manera expuestos de manera similar los dos extremos: los más jóvenes y los más adultos.Además del mundo del trabajo, el informe ofreció también aspectos del marco social, como por caso que hubo una baja en la caída del ahorro familiar y que cada vez son menos los hogares que pueden solventarse con los ingresos de su ocupación principal, estando ambos temas relacionados directamente. Ocho de cada diez rafaelinos cuentan con alguna cobertura médica, mientras que el 94,9% sabe leer y escribir -como consecuencia el 5,1% son analfabetos-.En materia de viviendas, el 66,5% es propietario del lugar que habita, en tanto el 21,7% alquila. El 95,2% dispone de agua corriente, mientras que el 99,9% tiene energía eléctrica, el 83,6% de casas cuenta con cloacas, pero en cambio el 47,7% cuenta con provisión de gas natural.Un dato final está relacionado con las franjas etarias, siendo un dato revelador que el 44,6% de los habitantes de Rafaela no supera los 30 años. Una ciudad joven sin dudas.