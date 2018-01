Buscan mayores rindes y más productividad

La realidad del cultivo de soja en el país lleva a la necesidad de aumentar los rendimientos, de manera tal de darle sustento económico al negocio agrícola.Según un informe de técnicos de Stoller "la forma más eficiente de aumentar los rendimientos de un cultivo -en este caso la soja-, pasa fundamentalmente por levantar los pisos de rendimiento en aquellos ambientes que pueden presentar problemas relacionados con déficit de elementos, como el Calcio"."Este, junto con el Magnesio, son fundamentales en muchos procesos fisiológicos y su absorción no depende tanto de su presencia en el suelo, sino de su relación con otros cationes como el Potasio y el mismo Magnesio, donde las alteraciones en las relaciones pueden llevar a deficiencias relativas", indicaron.Esto quiere decir que, habiendo suficiente cantidad de elemento en el suelo, el mismo no es absorbido por las plantas debido a sus interacciones con otros elementos.El Calcio cumple muchas funciones en la planta, pero dos se destacan sobre las demás: Es el responsable de unir las diferentes células de un tejido, otorgándole fortaleza al mismo.También está a cargo del alargamiento del tubo polínico, dándole más velocidad de elongación y por lo tanto, aumentando la posibilidad de que ese grano de polen fije un grano.Dado que es un elemento que se transporta dentro de la planta mediante el flujo masal de agua, su llegada a puntos extremos como brotes y flores depende del nivel de transpiración del cultivo.Por su parte, el Boro es un elemento fundamental con presencia en los órganos reproductivos de una planta como anteras, estilos, estigmas y ovarios.Su presencia en niveles correctos ayuda a mejorar el fijado de frutos y semillas, aumentando su cantidad y calidad.Las interacciones con otros elementos nutritivos: las fertilizaciones nitrogenadas en grandes cantidades atenúan los excesos de Boro.Estudios muestran una sinergia entre las absorciones de Boro y Fósforo, Potasio, Calcio y Magnesio, estando estos macroelementos en cantidades no excesivas.Por el contrario, Potasio, Magnesio, Hierro y Molibdeno a elevada concentración ejercen un antagonismo en la absorción de Boro.Así, el aporte foliar de estos elementos permite llegar a los puntos de crecimiento o reproducción de las plantas con mayor eficiencia y seguridad.En ambientes complicados, con falta de agua, excesos de temperaturas y fuertes intensidades lumínicas, es muy probable que aparezcan déficits inducidos de este elemento y por lo tanto la productividad potencial del cultivo de soja sea menor. (NA).