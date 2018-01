2017 fue récord para la faena de bovinos

En el año se faenaron 12,6 millones de cabezas, un 7,6% más que en 2016. Fue la más elevada de los últimos 8 años. Las exportaciones superaron 300.000 toneladas. Y creció el consumo per cápita.

El pasado mes de diciembre cerró el año con una faena de aproximadamente 1,08 millones de cabezas vacunas, lo que representó un avance de 1,1% respecto a igual mes de 2016.De esta manera, en 2017 la faena total llegó a 12,6 millones de cabezas, resultando 7,6% mayor a la de 2016 y constituyéndose en la segunda más elevada de los últimos ocho años. Según estos números provisorios, la participación de las hembras en la faena total llegó a 45% en diciembre de 2017.El último trimestre de 2017 fue el mejor de los últimos ocho cuartos trimestres para la industria frigorífica. En total faenó 3,33 millones de cabezas, es decir 8,2% más que en igual trimestre de 2016. La faena de hembras representó 44,2% del total, habiendo sido la que más aportó a la recuperación de la actividad sectorial en relación a un año atrás.Por su parte, la faena de machos creció 5,2% anual. La participación de las hembras en la faena total equivalió a 42,9% en el promedio de 2017. Este avance se explicó por un mayor crecimiento de la faena de hembras con relación a la de machos: 11,9% vs. 4,5% anual.En diciembre pasado se produjeron 245 mil tn res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna, lo que representó una mejora de 2,9% anual. Los factores explicativos fueron una mayor cantidad de cabezas faenadas y una leve suba del peso promedio del animal en el gancho (declarado).En 2017 se produjeron 2,85 millones de tn r/c/h, lo que representó una recuperación de 7,7% anual. La mayor producción se explicó totalmente por el crecimiento de la faena.Según nuestras estimaciones, al mercado doméstico se entregaron 161,6 mil tn r/c/h más que en 2016, es decir 79,3% del aumento del volumen ofertado por la industria. Con estos guarismos, el consumo interno total de carne vacuna habría ascendido a 2,57 millones de tn r/c/h en el ejercicio 2017, concentrando 90,4% del total comercializado por la industria frigorífica. Así, el consumo (aparente) de carne vacuna por habitante se ubicó en 58,4 kg/año en 2017. En términos anuales registró una mejora de 5,6%.Durante diciembre, y por tercer mes consecutivo, el valor de la hacienda en pie disminuyó con respecto al mes anterior. La caída alcanzó a las categorías más grandes.En cambio, las categorías jóvenes mostraron leves alzas de sus valores unitarios. El precio promedio de la hacienda comercializada a través del Mercado de Liniers se ubicó en $ 27,660 por kilo vivo en diciembre de 2017. Este fue el valor más bajo de los últimos cinco meses.En tanto, al comparar con diciembre de 2016, la suba del precio promedio fue de 15,7%. El precio de la hacienda y el valor de la carne vacuna en el mostrador aumentaron a menor ritmo que el nivel general de precios durante 2017 (15,7% y 14,9% vs. 26,5%).No obstante, los precios del animal en pie y de la carne vacuna a nivel minorista todavía acumulan alzas muy superiores a la del nivel general de precios, cuando la comparación se realiza con agosto de 2009, mes en que finalizó la fase de liquidación de vientres más profunda y extensa de la historia sectorial reciente (agosto de 2009).Entre agosto de 2009 y diciembre de 2017 el precio promedio de la hacienda en pie aumentó 886,4%, la carne en el mostrador hizo lo propio en 833,7% y el nivel general de precios al consumidor registró una suba de 702,9%. Y lo mismo ocurre cuando se toma como punto de referencia a diciembre de 2001 (final de la Convertibilidad). Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2017 el valor del kilo vivo se elevó 4.225,9% y el nivel general de precios al consumidor creció 2.380,4%.Asimismo, el consumo de carne vacuna por habitante se ubicó en 58,4 kg/año, lo que en términos anuales significa una mejora de 5,6%.A su vez, el consumo interno total de carne vacuna habría ascendido a 2,57 millones de toneladas, concentrando 90,4% del total comercializado por la industria frigorífica.Finalmente, en diciembre del año pasado el precio promedio de los cortes de carne vacuna registró otra un alza de 0,8% , repitiendo el comportamiento observado durante noviembre.A su vez, ese precio promedio quedó 16,2% por encima del nivel registrado al cierre de 2016. En cuanto a los envíos, desde el Consorcio de Carnes Argentinas (ABC) destacaron que entre enero y noviembre de 2017 sumaron poco más de 282.00 toneladas peso res, 32% más que en igual lapso de 2016. Además, el total facturado en concepto sumó 1.175 millones de dólares, 12% mayor al de los primeros once meses del año pasado. "En la medida en que se mantenga el nivel alcanzado, las exportaciones argentinas de carnes bovinas podrían cerrar el año 2017 por encima de las 300 mil toneladas peso res", adelantaron desde la entidad.El consumo por habitante alcanzó los 58,4 kilos anuales por persona.