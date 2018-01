Pese a algunas lluvias se agrava la sequía

Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones continúan complicando a la campaña de soja y maíz. El fin de semana pasado trajo algunas lluvias pero lo cierto es que no fueron suficientes para salvar la situación.Según detallan desde la Bolsa de Comercio de Rosario, las áreas más necesitadas del centro y norte bonaerense son las que menos agua recibieron y quedaron por debajo de los 10 mm. "Se destacan las localidades de General Pinto donde llovió 3,6 mm, o Villegas y Pergamino que midieron 8 mm. Salvo en Lincoln y Junín que acumularon 38 mm, y 66 mm respectivamente, o Ramallo que alcanzó los 52,8 mm, el resto del norte bonaerense sigue bajo sequía", advierten desde la entidad.En la provincia de Córdoba las lluvias tampoco fueron lo que se esperaba o en realidad lo que el campo necesita en este momento. Allí hubo zonas con 40 mm, como Colonia Almada que recibió 48 mm, pero en los departamentos de Marcos Juárez y Unión las precipitaciones quedaron por debajo de los 20 mm.En la provincia de Santa Fe hubo registros mayores, especialmente en un área limitada al centro sur provincial, donde se destaca Zavalla con el mayor registro: 110 mm. Aquí en nuestra zona del departamento Castellanos hubo algunos registros interesantes, oscilando entre los 20 y 40 milímetros, pero que no alcanzan para reponer la humedad del suelo, especialmente por las altas temperaturas.El patrón de lluvias es llamativo, pues a pocos kilómetros muestran una diferencia absoluta de valores. La gran variedad de precipitaciones profundiza el mosaico de condiciones que hoy tienen los cultivos de la región núcleo. Por ello, hay una alta preocupación. Hasta el jueves 11 de enero, unos 420 mil lotes de soja de primera estaban en condiciones regulares, al igual que un 15% de los maíces de primera en la región.Para estos días se esperan nuevas lluvias sobre la región núcleo. Por ahora, todo indica que se trataría de lluvias de volúmenes menores, aunque en algunos casos aislados podrían recibirse acumulados más interesantes.La posibilidad de revertir los daños productivos en maíces y soja sufrió un nuevo revés ante otra falla de los pronósticos más optimistas. Hace una semana se comentaba de una gran tormenta que repondría el agua y la condición de los cultivos de la región pampeana. Sin embargo, no había ningún cambio de fondo en la atmósfera que permitiese suponer el fin de este ciclo pluviométrico. Este giro climático que se inició en noviembre de 2017 y ha puesto -sobre todo a Buenos Aires- en una situación de gran vulnerabilidad productiva, sigue vigente.El ciclo de frentes fríos que entran por el sur del país, a pesar de ser frentes que generan un gran contraste térmico, no cuentan con la carga de agua adecuada para generar lluvias abundantes a gran escala. Se trata de frentes secos, si no encuentran humedad a su paso, no generan lluvias.Los pronósticos anticipados por el INTA dan cuenta de que la sequía se mantendrá hasta entrado el invierno, por lo que estamos viendo con las autoridades comunales de qué manera afrontar la emergencia para la provisión de agua potable a la población.En el noroeste santafesino el clima subtropical con estación seca, propio de esta región, involucra lluvias estivales (octubre del año anterior a marzo/abril del año siguiente), con ausencia de precipitaciones durante el invierno (cuatrimestre mayo-agosto). Tostado, como todo el departamento 9 de Julio, tuvo un registro de lluvias que alcanzaron los 1.086 mm, desde octubre de 2016 a abril de 2017, que lo ubicó sobre la medida requerida para este clima que es de 850 mm anuales.Durante el período mayo-agosto/2017 el clima respondió a sus características registrándose mínimas a nulas precipitaciones, pero la atipicidad se dio a que durante los meses de septiembre a diciembre del año pasado no se dieron los registros pluviométricos acostumbrados (recién la última lluvia importante se dio el sábado 13 de enero de este año con 50 milímetros).En base a este análisis se puede afirmar que los Bajos Submeridionales mantuvieron un perfil acuoso gracias a la reserva de agua proveniente de los 1.086 milímetros citados. Para esta misma fecha del año pasado, la noticia era la inundación que sufría el noroeste santafesino (desde Villa Minetti hasta Gato Colorado) originado por los grandes registros de lluvias que precipitaban en esta región.Pero a pesar de la repetición de los ciclos secos y húmedos, la problemática hídrica continúa vigente desde el año 1973, agravada por la construcción anárquica de canales.