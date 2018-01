Programa de la Liga Provincial

Este viernes vuelve la Liga Provincial "Copa Santa Fe" con muchísima acción en la noche del viernes y un partido el domingo. Justamente, el único duelo dominical será de uno de los equipos rafaelinos, ya que Ben Hur visitará a Libertad de Villa Trinidad en esa jornada.Esta es la programación:, el viernes a las 21:30 Atlético Sastre vs. Atlético Carcarañá, Almagro de Esperanza vs. Temperley de Rosario y Brown de San Vicente vs. Argentino de Firmat.viernes a las 21:30 Campaña de Carcarañá vs. CACU de Ceres; 9 de Julio de Rafaela vs. Alma Juniors de Esperanza y Atlético María Juana vs. Platense de Reconquista.el viernes a las 21:30 Ceci de Gálvez vs. Trebolense, Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Sport Cañadense y el domingo, a las 20:30, Libertad de Villa Trinidad vs. Ben Hur de Rafaela.viernes a las 21:30 Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Sportsmen Unidos, Atlético San Jorge vs. Unión de San Guillermo y Adeo de Cañada de Gómez vs. Almafuerte de Las Rosas.Los interzonales serán: el viernes a las 21:30 Atlético de Rafaela vs. El Tala de Rosario y Central San Javier vs. Racing de San Cristóbal.