Boudou se convirtió en padre

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Pocos días después de su excarcelación, el ex vicepresidente Amado Boudou se convirtió ayer en padre, ya que su pareja, la exdiputada mexicana Mónica García de la Fuente, dio a luz a los mellizos Simón y León.Aunque la fecha probable de parto era el 25 de enero, los pequeños nacieron finalmente en el Hospital Italiano, en el barrio porteño de Almagro, a través de una cesárea programada: según trascendió, pesaron 2,450 y 3,115 kilos.Se espera que en los próximos días Simón y León vayan con sus padres al departamento ubicado en José Aarón Salmún Feijóo al 700, en el barrio porteño de Barracas, donde el ex Vicepresidente vive desde que dejó el penal de Ezeiza, el pasado viernes.Los nombres elegidos son un homenaje al libertador venezolano Simón Bolívar y al referente revolucionario ruso León Trotski: sin embargo, en un comienzo, las opciones eran León y Facundo, según había contado la flamante madre a la prensa.Cuando todavía cumplía prisión preventiva en el penal de Ezeiza, el extitular del Senado había sido autorizado por el juez federal Sebastián Ramos para salir y presenciar el nacimiento de sus hijos y regresar de inmediato a su lugar de detención.García de la Fuente fue legisladora en México y conoció al exvicepresidente de Cristina Kirchner en 2015, en Buenos Aires. "Empezamos a hablar más, él estaba terminando su gestión y yo la mía, entonces fue un momento de cerrar ciclos para ambos. Fue una vez a verme a México, después de estar tres meses intercambiando mensajes. En un momento me conmovió porque me escribió una canción, muy linda, muy romántica. Empezaron las mariposas. El me decía ven a la Argentina, tenemos que platicar, quiero conocerte mejor ", contó la mexicana en el programa de Susana Giménez.