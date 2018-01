Weissen deja BH, va a Quilmes

A poco menos de un mes para que comience los entrenamientos de 2018 el fútbol de Ben Hur, son muy pocas las novedades en cuanto a la conformación del plantel, sabiendo que el Federal B recién comenzará luego del Mundial de Rusia.De todos modos, por estos días se confirmó que uno de los delanteros del año anterior no continuará. Nos referimos a Juan José Weissen, que ante la indefinición de las últimas semanas en el Lobo optó por jugar la Liga Rafaelina para Argentino Quilmes.El técnico para la temporada liguista, que será junto a la Copa Santa Fe la única competencia en el primer semestre, será Gustavo Kestler y en diálogo con LA OPINION confirmó que la semana entrante estará reuniéndose con el preparador físico César Bessone para empezar a darle forma a la pretemporada y la respectiva conformación del grupo de jugadores.Kestler, que recientemente fue operado con éxito por tercera vez de una de sus rodillas, volverá a hacerse cargo del elenco liguista luego de un año en que no pudo trabajar normalmente por el motivo apuntado y lo reemplazó Adrián Acosta. "Cebolla" tuvo una reunión hace algunos días con el presidente Adrián Zenklusen con la intención de armar un primer bosquejo para esta parte inicial del año.La premisa es tratar de mantener una base de jugadores, pero no se avanzó en nombres propios. Como mencionáramos ayer parece difícil que se logre hacerlo con uno de los referentes, como el lateral Gustavo Mathier, que pretende jugar Federal A.