Clave fiscal 3 en agencias de la AFIP solo con turno web previo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que a partir del lunes 15 de enero quienes quieran obtener o blanquear la Clave Fiscal nivel de seguridad 3 en una agencia tendrán que obtener previamente un turno web.El organismo recaudador consignó que el turno se podrá solicitar por 2 vías:· Sin, Clave Fiscal, a través de la opción “turnos” ubicado en el margen superior de la página de AFIP completando los datos requeridos por el sistema.· Con, Clave Fiscal a través del servicio “Portal del Ciudadano".Los turnos solicitados se podrán consultar, modificar y/o eliminar a través del servicio “Portal del Ciudadano”. Además del trámite presencial, quienes solamente quieran blanquear la Clave Fiscal 3 podrán hacerlo a través de un cajero automático.La AFIP señaló que actualmente hay 1,6 millones de claves nivel 3 gestionadas en las dependencias, en tanto que recordó que la Clave Fiscal con nivel de seguridad 1 y 2 NO se tramitan en las agencias.La clave fiscal 1 se tramita por Internet, donde se verifica la CUIT/CUIL/CDI ingresada y que el usuario no posea una Clave Fiscal vigente. Por Internet, sin concurrir a la dependencia de la AFIP.En tanto que para la Clave Fiscal 2 se puede obtener:1. Por medio de un servicio “homebanking”, utilizando el acceso provisto por una entidad bancaria, la cual actuará como autoridad certificante. También se verificará que no se posea una Clave Fiscal vigente.2. Acceder a www.afip.gob.ar, se verifica: la CUIT/CUIL/CDI ingresada; que no se posea una Clave Fiscal vigente y los datos ingresados por el contribuyente (información no pública, sólo conocida por el interesado y por AFIP, por ejemplo un pago).